„Po několika zmařených výběrových řízeních, po odkladech kvůli nedostatku financí, se konečně podařilo dotáhnout administraci zakázky do zdárného konce,“ sděluje Antonín Jalovec, kterého problémy ohledně tohoto významného projektu trápily.

„Vždy, když běžím či jedu na kole areálem levého břehu Ohře, je mi smutno při pohledu na teenagery se skejty a koloběžkami, jak se snaží zdokonalit své umění na provizorních překážkách, které si sami přinesli. Na dokončený skatepark si budou muset ještě pár měsíců počkat, ale ještě letos by si měli na nových, bezpečnějších překážkách zařádit,“ pokračuje s tím, že ho těší i fakt, že komunita mladých lidí konečně získá sportoviště, které v průzkumech provedených mezi mládeží v Chebu bývalo označeno za nejvíce chybějící a nejsilněji poptávané. „Neplatí, že co skejťák, to feťák. A dost pochybuji, že si někdo bude chodit "šlehnout" pod dohledem kamer na přehledné sportoviště, kde je správce a kolem spousta atletů, baskeťáků či volejbalistů,“ vyvrací nevraživé názory na sociálních sítích, kde se lidé bouří kvůli možnosti zvýšeného nepokoje v okolí skateparku.

Město v projektu myslí i na zeleň. „Zabere se část současného nevhodně založeného a každé léto usychajícího trávníku, což je určitě škoda, ale prakticky všechny současné stromy zůstanou zachovány,“ zdůrazňuje starosta.

Koncepce skateparku byla podle starostových slov také konzultována se členy skejtařské komunity. „To hlavně z toho důvodu, aby splňovala jejich představy. Projekt připravovala renomovaná a zkušená kancelář a zhotovitel má za sebou několik podobných realizací,“ uvádí na svých sociálních sítích.

Celý projekt bude stát téměř 18 milionů korun. „Zvláště v současné situaci to není málo. Levněji ale skatepark v budoucnu nepostavíme a trvám na tom, že to jsou dobře vynaložené peníze,“ uzavírá starosta.