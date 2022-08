V Sirňáku dochází k výronům plynů, které vznikají hluboko pod povrchem. Ještě před několika desítkami milionů let zde byl totiž vulkán, Podhora je jeho pozůstatkem. Plyny stoupají k povrchu a než se rozpustí v ovzduší musí doslova probublat vodou, která sem napršela nebo prosákla z okolí. Vypadá to, jako by se voda vařila. To je normální stav. Ovšem v posledních dnech vrcholícího suchého léta došlo k tomu, že mofety přírodní památky vyschly. Plyn uniká dál a je z dálky cítit, neprobublává ale přes vodu.