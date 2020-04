Do 7. května mají zaměstnanci celozávodní dovolenou, pak by se měli vrátit.

Zaměstnancům světově známé sklárny Moser svitla naděje. Mají totiž už konkrétní představu, kdy by se mohli vrátit opět do zaměstnání. Podnik 13. dubna závod uzavřel, už na konci března přitom navíc dočasně propustil padesát zaměstnanců, a to nejen ty karlovarské, ale i několik pracovníků provozu v Karolince v okrese Vsetín. Sklárna nedokázala dostatečně zajistit hygienická opatření u foukačů skla. Do plného provozu by se měl výrobní závod v Karlových Varech dostat v druhém květnovém týdnu. Do 7. května mají zaměstnanci celozávodní dovolenoua po ní by se měli vrátit do práce. „I po dobu omezení výrobního provozu továrna udržovala v chodu technologie, beze změny aktuálně fungují také zákaznický servis a bezpečnost sklárny. Věříme, že v průběhu května znovu otevřeme provoz v závodech a postupně začneme, při dodržení nezbytných opatření, opět vyrábět. Přesný časový plán bude záviset na vývoji vládních nařízení,“ říká spolumajitelka sklárny Moser Kateřina Zapletalová.