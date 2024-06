Most u Hazlova je nutné opravit. Řidiče mezi Aší a Chebem čeká zdržení

V době výstavby hlavního silničního tahu mezi Františkovými Lázněmi a Aší, který je také důležitou spojnicí na Cheb, bylo v 70. letech minulého století nutné postavit most, který spojuje dvě části obce Hazlov. „Bylo nám oznámeno, že most patří obci, protože po něm vede místní komunikace. Tím pádem na nás přechází všechny povinnosti spojené s opravou této stavby,“ říká úvodem starostka Hazlova Lenka Dvořáková a dodává, „paradoxně nám most nebyl nikdy oficiálně předán. Byl postaven v 70. letech minulého století. Podle zákona však patří obci, protože obec ho potřebuje.“

Radnice vypsala výběrové řízení na dodavatele oprav. Přihlásila se pouze jedna firma a cena byla velmi vysoká. Výběrové řízení bylo zrušeno a vypsáno nové. Paní Dvořáková vysvětluje: „Po jednání s poskytovatelem dotace, kterým je Státní fond dopravní infrastruktury, máme na opravu mostu prodloužen termín na čerpání financí do konce roku 2025. Budeme hledat levnějšího dodavatele a doufám, že se nám podaří prodloužením termínu oslovit více firem.“

Výše dotace na opravy mostních konstrukcí hazlovského mostu se pohybuje kolem milionu korun. Vedení obce věří, že se touto částkou podaří pokrýt sto procent výdajů. Práce by mohly být zahájeny s příchodem jara roku 2025. Doprava bude v místě řízena kyvadlově a objízdné trasy nebudou vedeny přes centrum obce Hazlov.