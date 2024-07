"Silnici na jesenické hrázi zavřeli minulý týden. Čekali jsme co bude. Doprava přes obec byla sice zvýšená, ale stále to ještě šlo. Ale to, co se děje od pondělí, je mazec. Vidíte to sám. Jeden kamion za druhým a při vyhýbání se, mají problém. Zejména v úzkých zatáčkách přímo v obci mají problém. Ráno jsem mezi barákem a silnicí sekala trávu a byl to adrenalin. Každou chvíli kolem mě projel těžký kamion a já se pořád ohlížela zda se udrží na silnici," říká jedna z obyvatelek Lipoltova. Ta zároveň také potvrdila, že řada místních obyvatel se snaží zkrátí si cestu zkratkou do Odravy a Chebu, aby nemuseli jet až téměř do Kynšperka, tam najet na dálnici a vracet se zpět na Cheb. Silnice je však uzavřena a smí na ní jen Integrovaný záchranný systém, vozidla stavby a údržby, autobusy a majitelé pozemků v Lipoltově. "Policisté to tam hlídají a pokutují," potvrdil další z obyvatele Lipoltova. Jeho slova též potvrdili i samotní policisté.

"Ve středu 10. července letošního roku začaly opravy přehrady Jesenice na pozemní komunikaci číslo I/20. V souvislosti s opravami jsou řádně označené objízdné trasy, které vedou přes obec Lipoltov. Pozemní komunikace mezi obcemi Odrava a Lipoltov je zcela uzavřena. Jen během včerejšího dne policisté museli řešit několik desítek přestupků řidičů, kteří nerespektují dopravní značení, a i přes dopravní značení na pozemní komunikaci vjíždí, čím způsobují dopravní kolaps. Apelujeme na řidiče, aby se na objízdné trase řídili dopravním značením. Dopravní policisté budou i nadále kontrolovat dodržování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu," řekl mluvčí policistů Jan Bílek.

Rekonstrukce mostu bude probíhat přes takzvaný skluz od bezpečnostního přelivu na přehradě Jesenice. Na základě diagnostického průzkumu bylo zjištěno, že do mostní konstrukce shora zatéká. Lokálně dochází ke vzniku a rozvoji koroze ocelové výztuže a porušení krycí vrstvy betonu. Povrchové sanační vrstvy jsou ve značném rozsahu delaminované od podkladu. Na mostě budou vybudovány nové nosné konstrukce. Zhotovitelem za zhruba 17,5 milionu korun je společnost MI Roads.