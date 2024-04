Dva hotové mosty a dva, které teprve na svou zásadní rekonstrukci čekají. Investice do mostů jsou i v letošním roce pro Ředitelství silnic a dálnic Karlovy Vary (ŘSD) zásadní.

Ve čtvrtek 18. dubna tak bude téměř přesně na den po dvou letech konečně obnoven provoz na dvou na sebe navazujících mostech u Kfel na hlavním tahu z Karlových Varů do Plzně. Zatímco jeden most musel být kvůli špatnému technickému stavu v dubnu 2022 zbourán a následně postaven nový, druhý se jen opravoval. Původně měly být práce hotovy v listopadu 2022. Jenomže zhotovitel, firma Raeder & Falge, zkrachoval, a tak museli silničáři na tuto zakázku vyhlásit zcela nové výběrové řízení a celá akce se tak hodně protáhla. „Máme pro řidiče dobrou zprávu. 16. dubna mosty uvedeme do předběžného užívání, ve čtvrtek 18. dubna v dopoledních hodinách na nich spustíme běžný provoz,“ informovala mluvčí ŘSD Kamila Zahálková.

Nutno ale připomenout, že hlavní tah na Plzeň nadále zůstává s objížďkami, protože nad Bečovem nad Teplou se narovnávají serpentiny.

Silničáři mají na této komunikaci v letošním roce naplánovanou i další akci. „Na silnici I/20 mezi městy Bečov nad Teplou a Krásné Údolí opravujeme vozovku. Začátek čtyřkilometrového úseku je na hranici s akcí Bečov – serpentiny a konec úseku je před obcí Krásné Údolí. Předpokládaný termín dokončení je koncem letošního června,“ upřesnila mluvčí Zahálková s tím, že cena této zakázky se pohybuje kolem 50 milionů korun.

Ještě letos by měly být opraveny také mosty na Chebsku. „Na silnici I/21 budeme opravovat mosty u obce Jesenice. Zakázku už máme vysoutěženou a rádi bychom s pracemi začali v květnu. Tato akce se ovšem neobejde bez úplné uzavírky komunikace, kterou jsme naplánovali přes prázdniny, kdy je na silnicích menší provoz. Už máme stanovenou objízdnou trasu, která povede přes Lipoltov,“ uvedl vedoucí provozního úseku ŘSD Jiří Baloun.

A na silnici I/64 se pak silničáři chystají za zachování provozu na opravu vozovky mezi obcemi Nový Žďár a Aš. „Zakázku sice ještě nemáme podepsanou, ale předpokládaný termín zahájení je letošní červen. Během letních prázdnin by celá oprava měla být hotová,“ uzavřel vedoucí Baloun.

Jak doplnila mluvčí Zahálková, koncem dubna bude ŘSD provádět údržbu na silnici I/25 (Boží Dar) a I/20 (hlavní tah na Plzeň).