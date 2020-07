Vedení města například řeší, co udělat s Americkým mostem. Je možné ho opravit, nebo postavit znovu. V tom případě by investice činila desítky milionů korun.

„Musíme v nejbližší době vymyslet, jestli ho zrekonstruovat, anebo postavit nový,“ konstatoval chebský místostarosta Miroslav Plevný.

Zádrhelem je, že v současné podobě most neumožňuje propojit Kamennou ulici s ulicí Vodní kolem kulturního centra směrem k obchodu Lidl. „O tom plánu se mluví už delší dobu, protože současně vedená trasa, která celou čtvrť obchází, je nelogická. Jenže jestli budeme chtít to propojení zrealizovat, budeme most muset snést a postavit jinak,“ vysvětlil místostarosta Plevný.

Podle vedení města je potřeba, aby byl most při pohledu z Kamenné ulice natočený více doprava. „Jinak by podle odborníků nebylo možné křižovatku za mostem vyřešit a situace bude patová. Pokud se rozhodneme pro rekonstrukci, náklady na ni si vyžádají zhruba 20 milionů korun. Když budeme chtít postavit most nový, musíme si připravit přibližně 100 milionů korun,“ vyčíslil místostarosta.

Město počítá také s dalšími rekonstrukcemi. „Opravy v horizontu tří let čekají i lávku pro pěší z Dyleňské ulice do Hájů. Ta ji sice podstoupila, ale jen provizorní. Řešit budeme také lávku na Zlatém vrchu,“ dodal chebský starosta Antonín Jalovec.