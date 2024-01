Až do pátku je uzavřen skiareál v Mariánských Lázních. Mrazivého počasí tam využívají k zasněžování Krakonošky a chystá se i zasněžování levé části slalomáku. Podobně na tom je středisko zimních sportů v Silberhütte, kam na běžky vyráží i lidé z Tachovska či Mariánskolázeňska.

Mráz využívají lyžařské areály v Mariánských Lázních a Silberhütte k zasněžování | Foto: Foto: Skiareál Mariánky

„Od soboty 6.1.2024 do pátku 12.1.2024 včetně je skiareál a lanová dráha mimo provoz z důvodu zasněžování sjezdových tratí,“ uvádí provozovatelé Skiareálu Mariánky. Na tamní sjezdovce Krakonoška se lyžovalo od konce minulého roku do pátku 5. ledna. Nyní jsou ale příznivé podmínky pro zasněžování. Otevřeno bude opět od soboty 13. ledna.

Dobrá zpráva je i pro běžkaře. Nejblíže do stopy to mají z Tachovska a Mariánskolázeňska do střediska zimních sportů v těsné blízkosti hranic. Zasněžují i krátkou trať v Silberhütte.

Webkamery do střediska zimních sportů v Silberhütte najde ZDE >>>

O zprovoznění obou areálů budeme informovat.