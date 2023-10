Muzeum v Chebu je nejstarším muzeem v regionu a řadí se mezi vůbec nejstarší regionální paměťové instituce v České republice. Není proto divu, že je jedním z nejvýznamnějších v Karlovarském kraji. Navíc v letošním roce slaví 150 let od svého založení.

Chebské muzeum slaví, a pro děti chystá expozici. Média budou jen doplňkem | Video: kopecká jana

Historie muzea se sice začala psát už 27. ledna 1873, ale velkolepé oslavy v rámci této události přichystalo jeho vedení až na sobotu 7. října. Program slavnostního odpoledne začal ve 13 hodin a končil v pozdních večerních hodinách, protože v rámci výročí organizátoři mysleli i na videomaping promítaný na fasádu Müllerova domu.

„Dlouho jsme přemýšleli, jak oslavy uchopit. Nakonec jsme to pojali jako průsečík doby založení muzea a tou, která tomu předcházela, s přítomností, tedy jak to vnímáme my současníci. Proto je hlavním tématem sen, touha, 150 let snu,“ vysvětlovala ředitelka muzea Martina Kulová.

U jesenické přehrady prodávají unikátní nemovitost. Kostel za 2,2 milionu

Během oslav vsadilo vedení muzea především na dětského návštěvníka, který je pro instituci prioritou. „Ten je alfou i omegou naší snahy. Chceme v dětech vzbudit zájem o předměty u nás a aby si je dokázaly uchovat ve své mysli. Díky dětem dává naše práce smysl,“ konstatovala ředitelka Kulová.

Přitom právě chebské muzeum žádnou expozicí cílenou na děti nedisponuje, vedení ale na tom usilovně pracuje. „Už máme hotovou projektovou dokumentaci. Expozice určená dětem by se měla nacházet ve stávajících prostorách muzea. Důraz v ní klademe na trojrozměrné předměty, nikoliv multimediální prvky, těmi jsou děti v dnešní době přesyceni. Proto mají být multimédia pouze doplňkem, nikoliv hlavní složkou,“ uvedla ředitelka.

Zdroj: kopecká jana

I když jsou v chebském muzeu na realizaci nové dětské expozice připraveni, horší je to s jejím financováním. Vedení si sice požádalo žádost o dotaci z IROPu, ale úspěšné zatím nebylo. Proto ředitelka Kulová doufá, že peníze dostane od Karlovarského kraje, který je zřizovatelem.

Během 150 let zažilo chebské muzeum časy dobré i zlé, navštívila ho řada významných osobností. Vzácnou expozicí je ta věnovaná Albrechtu z Valdštejna, který byl zavražděn roku 1634 právě za zdmi Pachelbelova domu, sídla chebského muzea. „Já si ale nejvíce cením etnografických kamen Willyho Russe, která jsou u nás vystavena teprve dva roky. Osobně jsem se účastnila jejich restaurování a jejich stěhování z chebského hradu, kde jim vlhké prostředí příliš nesvědčilo. Willy Russ kamna postavil pro naše muzeum, ale své místo zde našla až nyní. Měla být na elektřinu, ale nikdy ve skutečnosti nebyla funkční, i když je pro tyto účely Russ postavil,“ dodala ředitelka muzea.