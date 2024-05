Jen několik týdnů bude veřejnosti přístupná výstava „Vítej, milé dítě! Kmotrovské listy ze sbírky Michaela Müllera (1849–1914)“, která přinese exkluzivní výběr z tzv. kmotrovských listů pocházejících z národopisné sbírky františkolázeňského lékaře Michaela Müllera. Muzeum Cheb si 15. května připomíná 150. výročí zpřístupnění své expozice veřejnosti.

Muzeum v Chebu slaví a představí exkluzivní výběr kmotrovských listů | Foto: Foto: Muzeum Cheb

Vernisáž zmiňované instalace se odehraje ve středu 15. května od 17 hodin. Instalace v komorních prostorách někdejší kavárny a obchodu v přízemí hlavní budovy muzea bude pro veřejnost přístupná od čtvrtka 16. května do neděle 30. června, denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. Zahájení s komentovanou prohlídkou pro veřejnost se uskuteční ve středu 15. května od 17 hodin.

Sbírka dr. Müllera, od jehož úmrtí v květnu letošního roku uběhne 110 let, byla zaměřena na nejužší Chebsko, a předměty v ní kdysi obsažené dnes náležejí k nejcennějším ve sbírce Muzea Cheb. Nad Müllerem shromážděné kolekce textilu, svítidel či chebských péřových obrázků hodnotou vyniká soubor bezmála 150 rukopisných i tištěných kmotrovských listů a k nim náležejících obálek.

Blesková akce strážníků v Chebu: pachatele přepadení hned dopadli

Více o sbírce najdete zde>>>

Kmotrovský list v jazykově německých oblastech představoval první dar kmotry či kmotra kmotřenci, tzv. dar do vínku. Na profesionálním tvůrcem zhotovený a dárcem vlastnoručně podepsaný list kmotr položil křestní medaili z drahého kovu nebo peněžní dar v podobě jedné nebo více mincí (často stříbrných či zlatých), poskládal jej a převázal hezkou stuhou, zapečetil nebo vložil do ozdobné obálky. Takto připravený jej děťátku-kmotřenci zastrčil do peřinky, buď před cestou ke křtu, anebo po skončení obřadu.

Muzeum v Chebu slaví a představí exkluzivní výběr kmotrovských listůZdroj: Foto: Muzeum Cheb

Nová kruhová křižovatka v Chebu je otevřená, stála přes dvacet milionů

Na typickém kmotrovském listu bylo napsáno či natištěno mravní naučení, blahopřání nebo biblický citát, text někdy doprovázela tištěná ilustrace nebo malovaná výzdoba. K nejkrásnějším malovaným rukopisným kmotrovským listům vůbec náležejí exempláře z Chebska zdobené kvašovou malbou. Práce mnohých regionálních tvůrců představují svébytná umělecká díla, z nichž každé je neopakovatelným unikátem. Soubor shromážděný Michaelem Müllerem a dochovaný ve sbírce Muzea Cheb je nejkvalitnějším a nejcennějším svého druhu. Vedle listů čistě rukopisných nebo zdobených malbami obsahuje i kmotrovské listy tištěné, včetně prací chebské tiskárny.