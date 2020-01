V Chebu se v rámci Tříkrálové sbírky uskutečnilo tradiční Tříkrálové setkání. Tříkrálová gulášovka zavoněla chrámem svatého Mikuláše v Chebu. V sobotu se tam konalo tradiční setkání, na které míří koledníci Tříkrálové sbírky, potřební, ale také místní a turisté.

„Od sponzorů jsme dostali zhruba osmdesát porcí gulášové polévky,“ řekla Eva Kolafová, ředitelka Farní charity Cheb. Lidé si ale také mohli zazpívat, dát si nějakou další z dobrot a také přispět v rámci Tříkrálové sbírky. Právě sobota byla dnem, kdy v chebských ulicích bylo možné spatřit nejvíce skupinek koledníků. „V rámci Farní charity Cheb koleduje na Chebsku pětadvacet skupinek,“ uvedla ředitelka. Koledníky budou moci lidé potkávat v ulicích zhruba do neděle 12. ledna.

Podstatná část výtěžku sbírky bude jako obvykle použita na podporu charitativních projektů a projektů sociálních služeb přímo v Chebu a na Chebsku. „Prostředky budou poskytnuty na provoz hospice sv. Jiří, na projekty Diecézní charity Plzeň v Chebu, na služby Farní charity Cheb a na léčbu a rehabilitaci Nicolase Úbla,“ sdělila Eva Kolafová. Šestiletý Nicolas, který je velkým bojovníkem, trpí těžkým kombinovaným postižením.

Zaposlouchat se do vánočních písní a koled v podání kapely Roháči a současně přispět na dobrou věc. To v sobě spojoval sobotní koncert Roháčů v kostele sv. Václava v Lokti, který tam zahájil Tříkrálovou sbírku. U vstupu do kostela stáli připravení tři malí králové, kteří vybírali do zapečetěných kasiček. „Dneska kromě koncertu Roháčů tady v Lokti probíhá ještě koncert kapely Pološero v Krásně a i tam se vybírá na letošní Tříkrálovou sbírku,“ uvedl loketský farář Jiří Majkov.

Sbírka pokračovala v neděli, kdy se do ulic Lokte vydaly čtyři trojice králů.

„Výtěžek Tříkrálové sbírky použijeme na podporu projektů, kterými jsou hospic sv. Jiří v Chebu, Tříkrálová kavárnička, Tříkrálový krámek, šatník farní charity a Adopce na dálku,“ upřesnil ředitel Farní charity Sokolov Jan Sebján, který spolu s Jiřím Majkovem letošní sbírku v Lokti zahájil. A stylově slovy: „Právě jsem se vrátil z koledy.“ Sokolovská farní charita už totiž zahajovala v pátek a v sobotu vyrazili koledníci do zasněžených Jindřichovic nebo třeba Dolního Rychnova.

Koncert Roháčů v Lokti byl posledním vánočním v řadě, která začala na konci listopadu. Během prosince pak kapela vyrazila na téměř dvě desítky míst po celé naší republice, kde opět potěšila stovky posluchačů příjemnými vánočními písněmi i koledami.

V Lokti si ho nenechalo ujít několik desítek lidí, které neodradilo ani chladno v kostele a vyžádali si ještě tři přídavky.