Poslové jara, vlaštovky obecné, začaly napříč Karlovarským krajem opět stavět svoje hnízda. Někdy si najdou místo i na balkóně některých domů. Cítí se tam v bezpečí a nikdo je neruší.

Vlaštovky už začaly stavět hnízda. | Foto: Deník / Redakce

„Měli jsme je na balkóně v loňském roce. A nyní už jsou tam zase. Pomalu dotváří hnízdo, aby mohly mít své vlastní potomky,“ uvedla Jana Kratochvílová z Karlových Varů. „Dokonce už jsou tak ochočené, že i když si na balkón sednu, lítají do hnízda i tak a lidé jim nevadí,“ poznamenala. Vlaštovka obecná je známý tažný pták z čeledi vlaštovkovitých. Lidé si je často pletou s podobně vypadajícími ptáky, a to zejména s jiřičkami, břehulemi a rorýsy. Vlaštovky se živí létajícím hmyzem, který chytají v letu nebo sbírají z vodní hladiny. Takto za letu dokonce i pijí. V době dlouhotrvajících dešťů trpí hlady, protože hmyz nelétá a ony si jinak než v letu potravu obstarat neumějí. Běžně hnízdí v květnu až srpnu. Letos kvůli mírnějšímu vývoji zimy si začaly hnízda dělat už teď. Jsou to chránění ptáci, protože patří mezi kriticky ohrožené druhy. Je proto zakázané ničit jejich hnízda a bránit jim ve hnízdění. Hrozí za to několikatisícová pokuta. Za posly jara je ve slovanské mytologii považují lidé už stovky let. Spolu s tím je někteří ze Slovanů považovali dokonce za posmrtné zosobnění lidské duše.