„Je to akce, která je svým rozměrem srovnatelná jen s několika podobnými v regionu,“ říká ředitel LaRitmy Petr Všetečka. Tradiční akce byla v minulosti, kromě výjimky před dvěma lety, vždy zdarma. Letos pořadatelé vybírají vstupné. To na oba dny činí v předprodeji 200 korun, což je podle Všetečky v podstatě symbolická cena: „Chceme, aby slavnosti byly dostupné pro všechny, ale uspořádat tak velkolepou akci stojí nemalé peníze. Na slavnosti obvykle dorazí tisíce lidí a pokud se nám podaří vybrat nějaké vstupné, můžeme nabídnout pestřejší program třeba na podzim nebo bohatší vánoční akce na náměstí,“ vysvětluje Všetečka s tím, že dítě do 18 let má v doprovodu platícího dospělého vstup zdarma.

Doprava na vrch Háj bude zajištěna zdarma historickým autobusem Škoda RTO z Aše, který pojede z Františkových Lázní přes Hazlov. Organizátoři také zajistili dostatek parkovacích míst pro ty, kteří dorazí autem. „Letos máme několikanásobně větší parkoviště díky domluvě se soukromým majitelem louky před můstkem nad in-line dráhou,“ dodává Všetečka.

Slavnosti nabídnou bohatý program nejen pro dospělé, ale i pro rodiny s dětmi. „Máme připravené zábavní atrakce od pana Františka Šmída, na které jsou už návštěvníci zvyklí, a oblíbené dětské pořady jako Kája a Bambuláček nebo Tlapková patrola,“ vyjmenovává Všetečka. Navíc bude k dispozici vodní brouzdaliště a mlha pro osvěžení. „A kdyby sprchlo, jsme prakticky na asfaltu, což v teple rychle vysychá, a máme i dostatečnou kapacitu party stanů.“

Program zahájí v pátek Kája a Bambuláček, následovat budou koncerty skupin jako Mňága a Žďorp, Tomáš Klus, zakázanÝovoce a Abba Stars. V sobotu se návštěvníci mohou těšit na Lenku Dusilovou BAND, Jaroslava Uhlíře s kapelou, Premier, YoYo Band a Olympic Tribute. „Obrovskou radostí je, že přijede Jaroslav Uhlíř, který se svým týmem zahraje oblíbené písničky z českých filmů a pohádek. Za zmínku stojí určitě i to, že v Olympic Tribute na klávesy hraje skutečný člen Olympiců Jiří Valenta. Asi toho hraní nemá dost,“ dodává s úsměvem Všetečka.

Letošní novinkou je možnost stanování vedle parkoviště, což umožní návštěvníkům zůstat přes noc a užít si After party ve velkém party stanu s místními DJ’s a legendárními Angry Beats. „A to všechno zvládáme připravit v pěti lidech, což je na takovou akci unikátní,“ uzavírá Všetečka s vděčností vůči sponzorům, městským firmám a dobrovolníkům, kteří se na organizaci podílejí.