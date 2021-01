Nové dopravní značky regulují provoz na silnici spojující Karlovy Vary s Chebem. Jsou na původní komunikaci mezi obcemi Hory a Loučky, na takzvané bývalé šestce. Přímo v zatáčce je křižovatka, na níž se často stávaly nehody.

Na bývalém hlavním tahu na Německo se nyní podařilo snížit rychlost. Stalo se tak díky dopravnímu značení přímo v Horách. „Obec se neustále rozrůstá. Máme tu dva investory, kteří ve dvou etapách zrealizují 105 rodinných domů. Tím, jak se zvětšujeme, bylo potřeba vyřešit aktuální dopravní značení v obci. Policisté nás upozornili, že ne všechny značky máme umístěné správně. A v rámci toho došlo i na šestku, která spadá pod naši obec,“ vysvětlila starostka Hor Lucie Hostašová. Podle ní byl úsek v zatáčce hodně nebezpečný. „Na komunikaci chyběla dodatková tabulka o tvaru křižovatky. Po dohodě s Údržbou silnic Karlovarského kraje se tak na tomto místě rychlost snížila na 70 kilometrů v hodině,“ uvedla starostka.

Nová značka je umístěná hned za hranicí obce, a tak řidiči nemají šanci ani zrychlit. „Velké problémy tu způsobovali hlavně motorkáři, kteří si na této silnici dělali hotové závody. Pracovali jsme na tom rok a dopravní policie nám vyšla opravdu vstříc,“ konstatovala starostka s tím, že reakce řidičů jsou zatím jen pozitivní.

Obec v Horách nechala instalovat patnáct nových dopravních značek. „Jednu jsme například umístili k dětskému hřišti, upozorňuje na děti a je tam snížená rychlost na třicet. Další nová značka stojí na silnici vedoucí k farmě a upozorňuje na chodce. Také tam jsme nechali snížit rychlost na třicet,“ pokračuje Hostašová. Dodává, že chodníky obec budovat nemůže. Nejenže na to nejsou potřebné finance, navíc to není ani technicky možné. Hory by kvůli tomu musely vykupovat pozemky od soukromých vlastníků.