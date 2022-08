Letos se mohou fanoušci letectví na krásném a velkém letišti těšit na opravdové lahůdky. Tou největší bude ukázka stroje, který změnil historii letectví – legendární německá dvoumotorová proudová stíhačka Messerschmitt Me-262 Schwalbe. „Jedná se o vzácný a jediný létající exemplář svého druhu v Evropě. O jeho účast se organizátoři snažili několik let. To proto, že se zúčastňuje jen několika málo pečlivě vybraných leteckých dnů ročně. Představení stíhačky u nás proto všichni návštěvníci v Chebu mohou brát jako určité uznání kvality místních Leteckých dnů. Půjde o jediné vystoupení Messerschmittu na území ČR v roce 2022,“ pokračuje předseda Ultralight Club Cheb, historik a moderátor akce Luděk Matějíček.

Velkou zajímavostí je podle Matějíčkových slov fakt, že výroba těchto strojů byla za války přidělena také do Chebu. „V chebské letecké továrně Flugzeug Werk Eger (FWE) se od poloviny roku 1944 vyráběla stíhací verze Me-262A-1a a prováděny byly přestavby na verzi Me-262A-1a/U3, což byla verze fotoprůzkumná. Verze A-1a/U3 se jinde než v Chebu nevyráběla. Podle neúplných dokumentů bylo v Chebu vyrobeno 53 strojů obou verzí, velmi pravděpodobně jich však bylo víc. Výrobu Me-262 v Chebu ukončil nálet v březnu 1945, který továrnu FWE kompletně zničil,“ vysvětluje uznávaný historik.

Dalším lákadlem budou stroje létající pod hlavičkou Red Bull. Své umění předvede česká skupina The Flying Bulls Aerobatics Team, která patří mezi nejlepší na světě. „Letadla se během sestavy dostávají až do neskutečné blízkosti dvou metrů, výjimečně je to i jeden metr. Pro 95 procent pilotů je tato vzdálenost naprosto nemyslitelná. Letadla dosahují rychlosti až 400 kilometrů za hodinu. A za těchto podmínek předvádějí členové The Flying Bulls Aerobatics Team tu nejlepší možnou leteckou akrobacii,“ uvádí manažer Leteckého dne Cheb Jiří Pěč.

Dechberoucí a elegantní show nabídne Red Bull Blanix Team z Rakouska. „Ten si nechal na zakázku zrenovovat československé legendární větroně Blaník. Jejich představení nabízí mnohem více než pouhé sledování dvou kluzáků. Perfektně vybraná doprovodná hudba, kouřové barevné efekty a absolutní harmonie obou kluzáků ve výsledku znamenají úžasnou podívanou. Celé představení nepotřebuje jediné slovo moderátorů, o vše podstatné se postará samotný Blanix Team,“ zmiňuje mluvčí akce Jiří Poór.

O tu nejlepší světovou akrobacii se postará také mistr světa Red Bull Air Race z roku 2018 pilot Martin Šonka, který se svým letadlem Extra 300 SR naprosto popírá fyzikální i logické zákony. „Svoje vystoupení navíc dokáže živě a vtipně komentovat přímo z kabiny a vtáhne tak diváky mnohem více do centra dění.

Zatímco kluzáky ve vzduchu neuslyšíte, tak stíhačky, které přiletí do Chebu rozhodně nepřeslechnete. Do historie nás přenese stíhač z II. Světové války Hawker Hurricane Mk.IV, který se ve službách Royal Air Force poprvé objevil v roce 1937 a od začátku světové války létal v osmnácti letkách. Opravdu slavným se stal díky své roli v Bitvě o Británii, nicméně Hurricane pokračoval ve své službě prakticky v každé bitvě během druhé světové války. Do Chebu navíc přiletí poslední letuschopný stroj ve verzi Mk.IV na světě, který dá vzpomenout na československé piloty v RAF. Další stíhačka se pro změnu pyšní přívlastkem – první proudové letadlo vyrobené v Československu. Jedná se o L-29 Delfín, který byl ve své době nejoblíbenější stíhačkou na světě,“ říká Miroslav Rod.

Ve výčtu hlavních bodů programu nebude chybět ani Armáda České republiky. „Letecký den Cheb se koná pod záštitou ministryně obrany Jany Černochové a na západě Čech se představí králové českého nebe letouny Saab JAS-39 Gripen z 21. základny v Čáslavi a také záchranný vrtulník W-3A Sokol,“ odkrývá další část programu Jiří Pěč s tím, že mezi další stroje, které se 13. a 14. srpna ukáží divákům na letišti v Chebu patří například Beechcraft C-45H Expeditor, Lockheed Electra L-10A, Pilatus P2 - 05, Enstrom 480B-G nebo NorthAmerican P-51D Mustang nebo například sólo akrobacie na větroni LF-107 Luňák. „Diváci budou mít také možnost kouknout na Chebsko ze vzduchu. Vyhlídkové lety budou možné mezi devátou ranní až přibližně polednem, tedy před startem hlavního leteckého programu a pak ihned po jeho skončení až do devatenácti hodin,“ vysvětluje Pěč.

Zájemci si budou moct vybrat vyhlídkový let po okolí v menším letadle nebo vrtulníku. Kromě toho budou v areálu například dobové tábory ze světových válek, ale také moderní zábavné atrakce pro děti i dospělé s tím, že atrakce budou zdarma.

„Vstupenky je možné pořídit s předstihem na www.leteckydencheb.cz. Do neděle 31. července byly za zvýhodněnou cenu 260 korun pro dospělé a 80 korun pro děti. „Od pondělí 1. srpna už je cena jednotná, jako při nákupu vstupenek přímo v areálu letiště ve dnech konání akce. Dospělá vstupenka vyjde na 300 korun a dětská na 100 korun,“ sděluje Jiří Poór.

Vstupné v předprodeji online do 31. 7. 2022 dospělí (15+ let) 260 Kč

Vstupné v předprodeji online do 31. 7. 2022 děti (7-14 let) 80 Kč

Vstupné od 1. 8. na webu i na místě dospělí (15+ let) 300 Kč

Vstupné od 1. 8. na webu i na místě děti (7-14 let) 100 Kč

ZTP/ZTPP/Děti (0-6 let) Zdarma

Zlatá zóna dospělí (15+ let) 850 Kč

Zlatá zóna děti (0-14 let) 425 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA AREÁLU

13.8. 09:00–19:00

14.8. 09:00–18:00

I letos organizátoři zajistili autobusovou dopravu zdarma. Z nádraží v Chebu z nástupiště B10 z křižovatky ze zastávky Františkovy Lázně i zpět z letiště do města budou jezdit autobusy v pravidelných intervalech mezi 9:00 až 19:00 v sobotu a 9:00 až 18:00 v neděli. Vstupné se platí až při vstupu do areálu letiště. „Pokud při cestě na akci použijete vlak, tak vystupte ve stanici Cheb. Dále můžete využít autobusovou kyvadlovou dopravu viz výše. Vstupné se platí až při vstupu do areálu letiště. Autem je potřeba dojet na adresu Horní Dvory 19, Cheb upozorňuje Jiří Pěč s tím, při jízdě od Karlových Varů, Sokolova a Plzně je potřeba jet po dálnici D6 a sjet na Exit 164 Dolní Dvory Cheb, a dále po značení směr Letiště. Cesta vede kolem hřbitova přes kruhový objezd, který opustíte na třetím sjezdu na Maškově směr Dřenice a dále cca 2 km,“ vysvětluje cestu na chebské letiště.

Dále podle jeho slov je nutné směrem od Aše a Německa jet přes Cheb , a to ve směru na Karlovy Vary po ulici Pražská (Stará pražská). „Před obcí Dolní Dvory odbočte vpravo do ulice Ke hřbitovu ve směru Podhrad a dále podle značení až na letiště. Po příjezdu na parkoviště u letiště Cheb je nutné zaplatit parkovné 100 korun,“ dodává.

Organizátoři akce upozorňují na včasný příjezd návštěvníků a apelují na to, aby lidé svůj příjezd nenechávali na poslední chvíli, a to především kvůli tvorbě kolon. Nejlepší je podle jejich slov devátá hodina ranní.

Program Letecký den Cheb 2022

9:00 Otevření areálu, přílety, vyhlídkové lety, doprovodný program

13:00 Slavnostní zahájení

13:05 Cessna Citation C-510 Mustang

13:13 Virník Kallithea

13:18 Boeing B75 Stearman

13:26 Enstrom 480 B-G

13:31 Letov LF-107 Luňák

13:38 W-3A Sokol

13:53 2x JAS-39 Gripen (pouze sobota)

13:58 Martin Šonka

14:13 Jak-11 (C-11)

14:18 Lockheed Electra L-10A

14:23 Beechcraft C-45 Expeditor

14:28 German Historic Flight

14:38 Stinson AT 19 Reliant MkIII

14:43 Bell 206 JetRanger

14:48 Delfín L-29

15:05 Red Bull Blanix Team

15:10 Pilatus P2-05

15:18 Hawker Hurricane Mk.IV

15:28 NorthAmerican P-51D Mustang

15:38 Messerschmitt Me 262 Schwalbe

15:46 The Flying Bulls Aerobatics Team