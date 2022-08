„Je to můj rodný kraj, mně se tady líbí, mám tady spousty lidí, za kterými rád jezdím a hlavně je to kraj, který v sobě obsahuje řadu problémů, které bude potřeba řešit. Proto jsem rád, že se s nimi mohu seznámit,“ říká Pavel, který je podle veřejných průzkumů jedním z největších kandidátů ve volbách na prezidenta České republiky, jenž se uskuteční už v lednu příštího roku.

Nezaměstnanost, kvalita života, přeshraniční spolupráce, ale také i zdravotnictví a školství. Taková témata padala na veřejných debatách s generálem. „To jsou vše záležitosti, které jsou navzájem provázané a je potřeba je řešit komplexně,“ uvádí s tím, že dalším velkým tématem byla příhraniční spolupráce. „Bavili jsme o tom na Statku Doubrava, v Aši, ale nakonec i v Krásné. Je to fenomén, který částečně vylidňuje naše pohraničí, ale zároveň se tady vytěsňují i samotné prvky kvality života, protože pokud lidé pracují v Německu, tak většinou tam také nakupují, nebo tam využívají různé služby, a podobně a zpět domů se kolikrát jedou maximálně tak vyspat, což není úplně ideální,“ popisuje.

Generál s lidmi debatuje po celou dobu, co odešel do výslužby. „Pro mě je to kontinuita. Stále dělám to samé. Od roku 2018 jezdím po republice na pozvání dělat různé besedy a v rámci toho navštěvuji nejen firmy, ale různá občanská sdružení a snažím se seznámit s tím, jaké řeší problémy. Jestliže to v předchozích letech bylo cílem nějak pomoci například při řešení covidové krize a v poslední době i krize migrační, tak teď už se to více připravuje na samotnou kampaň. Pro mě to tedy obsahově není žádná větší změna, spíše se trochu mění zaměření a cíl,“ uvádí.

Dodává, že kampaň na prezidenta se bude odvíjet podle témat, která trápí veřejnost. „Kandidáti se těmto tématům budou přizpůsobovat. Jestliže nás v první polovině tohoto roku především pálila bezpečnostní a migrační krize, tak ve druhé polovině roku se s velkou pravděpodobností pozornost přesune k ekonomickým tématům, protože budou lidé řešit ceny energií, inflaci, rodinné rozpočty, a to dle mého názoru budou hlavní témata, která v kampani budou rezonovat,“ míní.

„Za mne jedním slovem sympaťák. Nesliboval levnější rohlíky, ale na rozdíl od jiných se zajímal o problémy Ašska, které jsou zčásti hodně atypické. Netuším, jak prezidentská volba dopadne, moc bych si ale přál, aby byl můj prezident normální člověk, třeba takový, jakým je Petr Pavel,“ říká starosta Aše Dalibor Blažek.

Generál se často vyjadřuje na sociálních sítích i k problematice války na Ukrajině. „Podle zpětné vazby, kterou mám od mnoha lidí, tak tyto živé vstupy na sociálních sítích mají smysl. Lidé mi děkovali za to, že to, co ode mě slyšeli bylo srozumitelné a přesto, že to mnohdy nebylo potěšující, tak alespoň věděli, na čem jsou. To si myslím, že je důležité, aby lidé byli objektivně informovaní. Nelze je povrchně konejšit nebo naopak strašit, ale je potřeba říct, jak se věci mají a zároveň dát naději,“ říká.

Za celou návštěvou generála stojí Komunitní osvětové společenství Cheb. Jindřich Novák a Lucie Poláková se často věnují jak věcem veřejným, tak i charitativním činnostem. „Letní návštěvu pana generála Pavla a jeho milé ženy Evy jsme si opravdu moc užili. Měli jsem štěstí na počasí a hlavně na skvělé lidi, kteří se k nám chtěli přidat a s panem generálem se seznámit osobně. Hodně jsme se i nasmáli. Pan generál se zajímal hlavně o to, co nás tady na západě teď nejvíc pálí a jaké cesty ven z našich problémů vidíme. Hodně zajímavých témat otevřeli i diskutující na odpolední besedě. Zájem lidí nás potěšil,“ uzavírá Lucie Poláková.