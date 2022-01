Strážníci přitom podle něho zjistili zajímavé informace. „Po podání vysvětlení na služebně městské policie bylo zjištěno, že odvoz odpadů předal jejich majitel třetí osobě, která si za odvoz a likvidaci navíc nechala zaplatit. Netrvalo dlouho a i onen odvozce skončil na služebně, odkud odcházel s tučnou pokutou a nařízením úklidu odpadu. Místo bude dále strážníky monitorováno a v případě neuposlechnutí výzvy bude postupováno v souladu se zákonem o odpadech,“ popisuje velitel.

Podle policistů na Chebsku je ale daleko větším nešvarem, než občasná černá skládka, nepořádek u popelnic, se kterým se potýkají denně. „Větší problém evidujeme spíše u nádob na separovaný odpad. Lidé odpadky nebo kusy nábytku nechávají u popelnic i přes to, že jsou velmi dobře informovaní, že je k dispozici ve Františkových Lázních sběrný dvůr. Je možné, že jsou lidé líní například sešlapávat krabice. Popelnice se poté hned naplní a tvoří se, dá se říct, takové černé skládky přímo tam. To je bohužel dlouhodobý problém a setkáváme se s tím dnes a denně. Pomalu na každém rohu jsou popelnice na separovaný odpad, ale stále se společnost pořádku, jaký by měl být, nenaučila,“ doplňuje velitel Hanuška.

Se stejným problémem se potýká i chebská společnost technických služeb města. „V Chebu nám denně vznikají malé skládky u popelnic, protože lidé nechtějí platit Taxi odpad, který funguje velice dobře a rychle. Dokonce je cenově dostupný, ale bohužel pro lidi je něco hodit k popelnicím pohodlnější a nejrychlejší. To je ale lepší případ. V horším případě to odváží kamkoliv jinam než na sběrný dvůr. Tito občané a je jich mnoho si neuvědomují, jakou pracujícím lidem přidělávají další práci, a nás jako společnost to stojí hodně času a nákladů s tím spojených. Nehledě na to, že zafouká vítr a ten nepořádek je všude. To je opravdu denní neštěstí. Není to příjemné pro nikoho. Lidé o možnostech, jak se slušně a podle pravidel zbavit odpadu vědí, ale bohužel to vědět a vidět nechtějí,“ uzavírá jednatel Chetesu Vlastimil Reizer.