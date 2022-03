Soutěžili žáci šestých ročníků ze základních škol z celého Chebska. „Regionální kolo se konalo ve středu 23. března ve školním čtenářském klubu na chebské 1. základní škole a zúčastnilo se ho celkem 16 dětí z 8 škol. Cílem soutěže je motivovat ke čtení zejména starší děti ve věku 12 až 13 let, kdy prvotní zájem o četbu upadá. Soutěž uspořádalo město Cheb jako aktivitu na podporu čtenářské gramotnosti v rámci svého čtyřletého projektu „Společně tvoříme místní akční plán rozvoje vzdělávání", jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání dětí do 15 let na Chebsku,“ pokračuje.

Soutěžním odpolednem provázela učitelka Jitka Kučerová z 1. ZŠ Cheb, která představovala Boženu Němcovou. „Tato spisovatelka byla zvolena záměrně v souvislosti s výročími v roce 2020, kdy se měl původně konat tento ročník soutěže. Vzpomínali jsme 200 let od jejího narození a letos je to právě 160 let od jejího úmrtí. Soutěžící ale tuto osobnost předem neznali a museli ji nejprve uhodnout podle indicií z jejího života, které jim sdělily osoby v historických kostýmech, jinak deváťáci z místní školy. Paní učitelka se do slavné spisovatelky převtělila také nejen krásným historickým kostýmem, ale měla její životní osud opravdu dokonale nastudovaný. Němcová předběhla svou dobu a její literární talent a výjimečnou osobnost společnost docenila až po její předčasné smrti,“ popisuje Sudimancová.

FOTOGALERIE: Fotoklub z Mariánských Lázní poznával krasové jevy pod Dylení

Čtyřčlennou porotu obsadila vedoucí odboru projektového managementu a rozvoje města Chebu a zároveň manažerka projektu MAP II Cheb Jana Krejsová, dále za odbor projektového managementu a rozvoje města Chebu manažerka projektu MAP II Cheb Pavla Sudimacová, nechyběla ani Lenka Königsmarková z Městské knihovny, dětského oddělení Cheb a také lektor edukačních programů a spolupracovník projektu MAP II Cheb Daniel Čihák.

Porota hodnotila hlavní část soutěže, tedy čtení nahlas. „Sledovali jsme plynulost přednesu, správnou výslovnost, intonaci, přiměřenou hlasitost čtení a také nonverbální projev soutěžících. Jako soutěžní texty jsme zvolili pohádky Boženy Němcové, které jsou dodnes živé a mnohé byly i zfilmovány. Čtení nahlas před publikem je velmi náročná disciplína, soutěžící se navíc museli soustředit i na porozumění textu, protože po přečtení své ukázky odpovídali ještě na čtyři doplňující otázky. Poslední částí soutěže byl písemný test, který ověřil, jak kdo pozorně poslouchal všechny informace v úvodu soutěže,“ uvádí.

Zahájení lázeňské sezóny ve Františkových Lázních bude letos pompézní

Soutěže se zúčastnilo celkem 16 dětí z 8 škol:

1. ZŠ Cheb Tereza Srníková (6. A), Šimon Hakl (6. B)

2. ZŠ Cheb Anna Maria Bendová (6. B), Veronika Švábová (6. B)

3. ZŠ Cheb Jakub Brichcín (6. B), Dominika Trávníčková (6. A)

4. ZŠ Cheb Anna Dvořáková (6. B), Justýna Sládková (6. A)

5. ZŠ Cheb Natálie Plašilová (6. B), Jan Petrek (6. B)

6. ZŠ Cheb Ema Hřebejková (6. B), Alexandr Mizyk (6. B)

ZŠ Skalná Jan Blasl (6. A), Štěpánka Cízlerová (6. A)

ZŠ Fr. Lázně Karolína Weiszdornová (6. A), Vilém Eder (6. B)

Výsledky:

1. místo Tereza Srníková (1. ZŠ Cheb)

2. místo Karolína Weiszdornová (ZŠ Františkovy Lázně)

3. místo Jakub Brichcín (3. ZŠ Cheb)

Všechny děti podaly podle poroty obdivuhodné výkony. „Navíc musely překonat strach a trému a za to si zaslouží náš respekt. Vítězové i ostatní účastníci získali velmi pěkné knižní odměny. Jako prémii si všichni odnesli poukázku na vstup zdarma do lanového centra v Chebu a také knížku Tomáše Němečka „Božena Němcová očima kluka, který nechtěl číst Babičku“. Stejně jako název je vtipná i celá kniha. Po jejím přečtení vám dojdou mnohé souvislosti a „Boženu“ uvidíte jinýma očima, ne jako někoho z dávnověku, ale jako moderní spisovatelku a ženu, která svými životními postoji předběhla svou dobu. A možná si pak od ní rádi přečtete i tu Babičku. A to je poselství letošního ročníku naší soutěže. Vítězům ještě jednou gratulujeme a všem děkujeme za účast,“ dodává Pavla Sudimacová.