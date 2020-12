Nechat se otestovat na koronavirus mohou lidé na Chebsku hned na několika místech.

Nechat se otestovat antigenními testy je možné i v areálu chebské nemocnice. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Antigenní test vám provedou zdravotníci v Karlovarské krajské nemocnici v Chebu, kde se testy provádějí formou drive-in v pondělí, ve středu a v pátek. V úterý a ve čtvrtek dobrovolné testování provádí také Dia-gon v Poliklinice Flora v Májové ulici v Chebu. Mariánskolázeňští mohou využít odběrného místa Lab In v Komenského ulici, a to od pondělí do pátku, a Ašští pak mohou zamířit po celý pracovní týden do areálu Léčebny dlouhodobě nemocných, kde sídlí Lab In, nebo do Dia-gon v dětské poliklinice v Aši. Tady se antigenní testy provádí v pátek.