„V modrém věžáku bylo ubytováno dalších devět ukrajinských maminek s dětmi. Teď si v první řadě musí odpočinout po dlouhé cestě, někteří byli na útěku tři dny. Další avizovaní uprchlíci jsou na cestě a v průběhu dnešní noci mají dorazit do Chebu. Během týdne budeme řešit vše, co budou potřebovat. Prosím, sledujte facebookovou stránku města Cheb, kde budeme potřebné informace zveřejňovat. Rovněž chceme poděkovat starostovi Františkových Lázní Janu Kuchařovi za nabídnutou pomoc s ubytováním. Vše potřebné společně koordinujeme a spolupracujeme,“ uvádí mluvčí města Simona Liptáková. „Od dobrovolníků dostáváme desítky nabídek všeho možného. Lidé nabízejí ubytování, oblečení, nábytek, hračky, pračky, lednice a mnoho dalšího. Všem za to patří obrovský dík. Veškerá pomoc však musí být koordinována. Nejprve je vždy nutné příchozí ubytovat. Následně zjišťujeme jejich potřeby. Podle toho pak směřujeme materiální pomoc. Spolupracujeme s neziskovými organizacemi, které zajišťují oblečení a další věci. Všichni mají sklady plné. Nejsme schopni skladovat lednice, pračky a další materiál. Děkujeme za pochopení,“ sděluje mluvčí Liptáková za město Cheb.

K pomoci se přidávají i Františkovy Lázně. „Jsem opět pyšný na podnikatele ve Františkových Lázních. Během krátké chvíle máme k dispozici více jak 150 lůžek, nabídku ložního prádla, ručníků, hygienických potřeb a samozřejmě i stravování. Další nabídky mi chodí stále do emailu. Děkuji za to! Nyní koordinujeme veškeré činnosti k pomoci potřebným občanům z Ukrajiny. Požádal bych touto cestou naše spoluobčany, aby vydrželi s nabízenou pomocí. Mnoho z vás mne kontaktuje s dotazy kam přivést potraviny, oblečení či hygienické potřeby. Budeme vše upřesňovat a budeme vás informovat o potřebách. Věřte, že pomoc bude třeba minimálně v řádech týdnů a bude opravdu potřebná,“ říká starosta Jan Kuchař.

Aš chystá ubytování pro zhruba osmdesát lidí. „Z toho čtyřicet by jich mohlo být ubytováno hned, a to v naší škole v přírodě v Doubravě. Pak potřebujeme rychle dovybavit nové byty v ulici Gustava Geipla. Jsou čerstvě hotové a zkolaudované, ale zatím bez nábytku. Máme k dispozici i sběrné místo. Občané tak mohou mohou nosit potřebné věci do bývalého Ašského kulturního střediska. Nyní potřebujeme, aby lidé poskytovali například nějaký nábytek, různé zařízení, přístroje. Tyto věci bude dovážet naše městská společnost Ašské služby a bude vyhlášena sbírka, ale k tomu musí zasednout mimořádné zastupitelstvo. Město bude také uvolňovat nějakou částku, ale zatím nevíme jakou, je to čerstvé a vše operativně řešíme, jedná se o náklady spojené s ubytováním uprchlíků,“ sděluje mluvčí Aše Milan Vrbata.

Podle starosty Mariánských Lázní Martina Kaliny má město okamžitě k dispozici dvacet pět míst a a hoteliéři v tuto chvíli přislíbili dalších osmdesát osm dalších míst. Situace se neodkladně řeší a k dispozici budou brzy další místa pro lidi, kteří prchají před válečným konfliktem. „Pro Mariánské Lázně jako takové je nejdůležitější, abychom byli schopní se připravit na případný příchod uprchlíků. Na to konto jsme jednali i s Karlovarským krajem a jsme připravení poskytnout k dispozici nějaké naše pohotovostní byty nebo ubytovny. Mám i takové informace, že se do této záležitosti zapojí i naši hoteliéři. Mimo jiné i zajistíme výuku na školách pro jejich děti a já pevně doufám, že se situace zklidní a válka skončí,“ míní.

Pomoci Ukrajině se chystají i spolky v Chebu. Podle předsedy Komunitního centra Chebsko Jana Hamara přijímá spolek základní potraviny, základní hygienické potřeby pro ženy a děti jako jsou pleny, vložky, mycí prostředky, zubní pasty, kartáčky, ručníky, ale také dětské oblečení a oblečení pro rodinné příslušníky „Pokud společně s námi chcete pomoci, ozvěte na mé číslo +420 732 650 080 nebo zavolejte i kolegyni Veronice Myslivcové, která je koordinátorkou projektů na +420 607 932 156. Nejprve nás prosím kontaktuje a poté domluvíme případný termín doručení,“ doplňuje Honza Hamar.

Komunitní osvětové společenství v Chebu také pomáhá. „Připravujeme formulář nabídky lidí, kde budou moci Chebáci nechat kontakty s nabídkou toho, co by mohli lidem z Ukrajiny nabídnout. Náš koordinátor si dané kontakty obvolá a domluví podrobnosti. Zabýváme se ale i celoevropskou peticí za to, že chceme nést náklady za odpojení od SWIFTu. Vnímám, že je to teď velmi důležité, dokud Ukrajina může naplno bojovat. Je to o naší solidaritě, protože Putin je hrozba nejen pro Ukrajinu, ale pro nás všechny. Za to ale nesou zodpovědnost politici a tohle je jen “green light” pro ně. Prosím koukněte na to, raketově zájem o petici roste a je i v online verzi,“ říká za KOS v Chebu Lucie Poláková.

Chebská nemocnice pořádá sbírku zdravotnického materiálu. „Zatím je sbírka v běhu, už se u mě v kanceláři materiál kupí. Každé oddělení se zapojilo. Jde například o léky, analgetika, antibiotika, infúzní sety, kanyly, cévky na permanentní cévkování, mulový materiál na obvazování a podobně. Na Ukrajině potřebují i určité léky, jsme samozřejmě za naší nemocnici připraveni na poskytnutí i těch, ale je zapotřebí ještě vyčkat na pokyn našeho pana ředitele,“ upozorňuje za nemocnici hlavní sestra Miroslava Korseltová, která dala ke sbírce pokyn. „Měli jsme z toho měli radost. Doktoři z chirurgie, ARA, ale i dětského oddělení jsou Ukrajinci, tak to tady všichni velmi silně prožíváme a solidarita je ze všech stran, takže jsme se snažili a držíme s nimi,“ dodává vrchní zdravotní sestra Dětského oddělení v Chebu Vendy Šnaidlerová.

Ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje Milan Hloušek vyzývá veřejnost, aby se zapojila do sbírky pomoci pro maminky s dětmi z Ukrajiny. „Aktuálně nejvíce potřebujeme ovocné přesnídávky, dětské kaše, příkrmy, kojeneckou vodu, sirupy, polévky pro děti, nekořeněné jídlo, piškoty, sušenky, džusíky a mlíčka pro děti, pleny, vlhčené ubrousky, dětská mýdla, šampony, pudry, olejíčky, hygienické vložky a základní drogerii. Z darovaných věcí budeme připravovat balíčky pomoci. Zároveň prosíme organizátory potravinových sbírek na území Karlovarského kraje, které jsou určené na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny, aby nás kontaktovali. Můžeme zajistit svoz darovaných potravin a drogerie, a tuto pomoc pak dále distribuovat přes naše partnerské organizace rodinám z Ukrajiny, které do našeho regionu přicházejí. Jsme schopni i přijmout větší dary od producentů a firem. Děkujeme, že informujete a tím pomáháte. Kdo by se chtěl zapojit, může darované jídlo nebo drogerii přivézt do našeho skladu v Sokolově na adrese K. H. Borovského 1783 (výměníková stanice nad prodejnou Lidl). Příjem je od pondělí do pátku v čase od 10 do 15 hodin," uzavírá Milan Hloušek.