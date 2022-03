„U nás řízek s bramborem stojí sto třicet korun. Potom, co vláda pustila do restaurací neočkované, hodnotím nárust o dvacet procent. Toto zvýšení návštěvnosti je sice fajn, ale potřebovali bychom vyšší, takže s tím spokojení úplně nejsme, protože je to zkrátka málo. Obávám se, že český občan už je naučený trochu jinak. Posedět do restaurace si jen tak někdo nepřijde. My teď můžeme maximálně spoléhat na turisty. Naštěstí nám funguje rozvoz jídla, což se nám osvědčilo. Když to řeknu takto, rozvozy nás drží nad vodou. Kdybychom měli žít z toho, kolik lidí přijde do restaurace, tak by to určitě nebylo provozu schopné,“ uvádí majitelka restaurace De Angelo Kateřina Balážová.