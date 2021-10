Milíkov je odvolený více než z padesáti procent

V Milíkově na Chebsku hlásí odvoleno 51 % voličů, po desáté hodině se vydá volební komise k devadesáti dvouleté voličce, která nám poví, jak je spokojená s dosavadní vládou a také nám poví, co si přála pro další generace za budoucnost.

Šárka Soukupová z Okrouhlé volby opět nevynechala

Volby nevynechala ani jednou. K volební urně dorazila i letos. Řeč je o Šárce Soukupové z Okrouhlé. „K volbám chodím pokaždé, když se konají. Letos jsem šla opět, protože nejsem spokojená s dosavadní vládou a tohle je jediná možnost, jak to mohu změnit," sdělila volička po tom, co vhodila svůj hlas do urny.

Dvaadevadesátiletou voličku z Milíkova politika zajímá

Volební komise si v Milíkově u Mariánských Lázní na chvilku odskočila za dvaadevadesátiletou Emílií Tenglerovou, aby mohla odvolit doma. Při té příležitosti dostala od pracovníků městského úřadu květiny. „O politiku se stále poměrně hodně zajímám, sleduji celé dění a také ráda čtu. Se situací jsem spokojená," říká volička. V Milíkově na Chebsku odvolilo do poledne 9. října více než 50 procent voličů.