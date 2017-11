Na chebský hrad mohou návštěvníci přijít také v zimě

Cheb - I v zimním období je pro návštěvníky přístupný chebský hrad. Od listopadu do února je otevřeno vždy o víkendech od 10 do 15 hodin, v březnu pak až do 17 hodin.

Chebský hrad. Foto: Deník/ Jan Buriánek

Veškeré hradní interiéry jsou přes zimu z důvodu jejich nezbytné ochrany před nepříznivými klimatickými vlivy uzavřeny. Volně přístupné je tedy celé rozlehlé hradní nádvoří, torzo románského paláce a barokní pevnostní val, z něhož se nabízí krásný pohled na část města a blízké okolí. Vstup na hrad je během zimního období zdarma. ČTĚTE TAKÉ: Ve Františkových Lázních se bude běhat pro dobrou věc

Autor: Václava Simeonová