Silničáři v pondělí 9. října zprovoznili další část dokončené dálnice D6 vedoucí z Prahy do Chebu. Jak informovala mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Zuzana Zikešová, jedná se o obousměrnou přeložku silnice I/27 ve směru od Žatce k silnici I/6.

Stavba D6 u Hořoviček. | Foto: Foto: ŘSD

„Úsek dálnice D6 Hořovičky o délce 5,2 kilometru s předpokládanou cenou 1,9 miliardy korun plánujeme zprovoznit v roce 2025. Zhotovitelem stavby je Berger Bohemia a.s., Eurovia CS, a.s. a Stavby mostů a.s.,“ říká mluvčí Zikešová s tím, že na stavbě dále například silničáři sanují podloží hlavní trasy, vrtají vertikální dreny v hloubce asi osmi metrů, které mají za cíl odvést vodu z hloubky k povrchu terénu a urychlují tak sedání násypu. Intenzivně se také pokračuje na výstavbě mostu přes silnici do Bukovan.

Nové úseky D6 se v současnosti budují na území Středočeského kraje. Karlovarský kraj má přijít na řadu příští rok, kdy začne souběžně výstavba částí Olšová Vrata - Karlovy Vary a Žalmanov - Knínice, v roce 2025 Žalmanov - Olšová Vrata.

Najdete se: Na Buřty v lese na Linhartu dorazilo procesí Karlovaráků