„Ano, budeme tam, ale nechceme dělat žádný nájezd, plánuji účast našich představitelů za jednotlivé okresy. Zda chystáme transparenty? To ne,“ říká krajský předseda PRO Michal Riško. „My se chceme seznámit, s čím pan Rakušan přichází za občany a zajímá nás, jak na to budou obyvatelé našeho kraje reagovat. Připravili jsme si pro něj otázky. Jde o témata, která se týkají i občanů Karlovarského kraje,“ pokračuje Riško, který je toho názoru, že vláda a ani Rakušan neplní předvolební sliby, což by mělo být důvodem k rezignaci vlády. „Někteří političtí komentáři tyto debaty Rakušana vnímají jako reklamní kampaň, někteří tak, že chce své kroky zkrátka lidem vysvětlit. My se chceme přesvědčit sami, kde je pravda,“ reagoval krajský předseda PRO.

Sokolov se chystá na velké výdaje. Rozpočet přesahuje miliardu

„Je to celkem vtipné, hlavní cenzor zve na debaty bez cenzury. Pokud chce pan ministr Vít Rakušan slyšet skutečnou kritiku od občanů a debatovat bez cenzury, tak by měl přijít bez ochranky. mě mrzíSTAN by se sotva dostal do sněmovny, kdyby neudělali kroužkovací tunel na koaličního partnera. Poté ve vládě zradili své voliče a nyní se Vít Rakušan tváří, že kvůli STANU se ústupky nedělaly. Tohle je snad jasná ukázka, že se tomuto člověku nedá věřit,“ kritizuje ministra vnitra poslankyně Maříková a dodává: „Chápu, že pana ministra pojímají mrákoty vzhledem k blížícím se volbám a snaží se teď nabudit dojem, že STAN za nic nemůže a jeho zajímá názor občanů, ale to co celá pětikoalice předvádí a kauzy hnutí STAN, už prostě nijak neokecá. Může se sice tvářit, jako že oni za nic nemohou, ale lidi nejsou hlupáci. Ať si pan ministr bez cenzury spakuje kufry a rezignuje spolu s celou pětikoalicí.“

Podle Mračkové Vildumetzové si dělá Rakušan těmito výjezdy kampaň, na kterou má ale každý politik nárok. „Mě jen mrzí, že jinak on i jeho vláda na karlovarský region kašlali, nenašli si čas, aby sem zajeli a pokusili se nám jakkoliv pomoci. Až teď, když to panu ministrovi poradili marketéři, tak k nám zavítá. Tak doufám, že si alespoň bude dělat poznámky, až mu občané řeknou, co je tu trápí. V Sokolově mám tento den výjezd v rámci stínové krajské vlády s Renatou Oulehlovou, která se věnuje sociální oblasti, a budeme se této oblasti věnovat i v pondělí, kdy budeme mluvit s lidmi,“ říká poslankyně za ANO.

Hejtman Kulhánek Rakušanovu návštěvu Sokolova vítá. „Oceňuji jeho přístup postavit se kritikům tváří v tvář. Už setkání v Karviné ukázalo, jak obtížná diskuse s některými lidmi naší společnosti je a jsem rád, že k podobnému dialogu dojde i v našem kraji. Zároveň prosím všechny zúčastněné, aby byla zachována elementární pravidla slušného chování a věcné diskuse,“ uzavírá Kulhánek.