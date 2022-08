V pátek 12. srpna se začíná koncertem skupiny Circus Problem, a to od avizovaných 14 hodin. Od 16 hodin následuje Pokáč, od 18 hodin legendární Čechomor, od 20 hodin Michal Hrůza, poté se představí od 22 hodin Kapitán Demo a před půlnocí zazní i cimbálová muzika Grajcar. „Na druhém pódiu si na své přijdou především děti. V nabídce je od 15 hodin duo Štístko a Poupěnka a od 17 Míša Růžičková. Od 19 hodin zazpívá Jožka Černý a úvodním koncertem se bude prezentovat také oblíbená cimbálovka Grajcar,“ uvádí mluvčí Vrbata.

Sobotní program zahájí od 11 hodin na pódiu na parkovišti Lollipopz, ve dvouhodinových intervalech následuje Jakub Smolík, Jan Kalousek, Žlutý pes, Tereza Mašková, No Name a ve 22.30 hodin supina So Fine. „Na pódiu v kempu se v sobotu vystřídá celkem pět účinkujících. Zde začínáme od 12 hodin představením pro dětí nazvaným Mimoní legrácky a šprťouchlata, následuje Pavel Novák, Petra Černocká & Bokomara, Potíže a od 20 hodin skupina Šrot. Protože se předpokládá velká návštěvnost, přibude letos také více stánků s občerstvením,“ popisuje.

Prvních tisíc lidí, kteří si v informačním centru zakoupí minimálně dvě vstupenky, obdrží tričko ze sady propagačních předmětů, vyrobených k 150. výročí povýšení Aše na město. Vstupné na jednotlivé dny činí 250 až 450 korun, cena je odstupňována podle data zakoupení.

Aš bude během oslav spolupracovat i se svými partnerskými městy. „ A to i s těmi, s nimiž dlouhodobě spolupracujeme, ale oficiálně partnerskými nejsou, například s Bad Elsterem, Adorfem nebo Selbem. Ty patří mezi naše nejčastější partnery. Máme tady také čestné občany města, kteří jsou předsedy krajanských spolků. Jsou to zástupci Němců, kteří byli vyhnáni. Rada města také zřídila v rámci výročí výrobní výbor, který se schází přibližně rok a teď poslední dobou dost intenzivně, de facto každých čtrnáct dnů. Dáváme si tam úkoly. Chceme mít oslavy co nejdůstojnější, a protože to není otázka jen pár jednotlivců, co je můžou zorganizovat, tak do příprav máme širší spektrum zástupců různých organizací, kterých se ty oslavy budou týkat nejvíce. Prostě tak, abychom na nic nezapomněli a aby se nám oslavy povedly,“ dodává místostarosta Pavel Klepáček.

Na místě budou pro návštěvníky stánky s občerstvením, piva z regionálních pivovarů, LED obří obrazovka, zábavné atrakce pro děti, vstup pro děti do 12 let zdarma. Vstupenky lze zakoupit pouze na každý den zvlášť.