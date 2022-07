Jako každý rok, i letos mohou návštěvníci festivalu využívat služby Mobilního komunikačního a informačního centra. To je k dispozici od soboty do příští soboty, a to každý den od 10 do 19 hodin – kromě soboty, kdy se uskuteční slavnostní zakončení festivalu, a provozní doba infocentra je tak zkrácena. Sloužit v něm bude společná hlídka policistů a městských strážníků, kteří jsou připraveni pomoci návštěvníkům například s orientací ve městě. Také poradí, kde najít bankomat, autobusové nádraží nebo konrkétní hotel. „Minimálně jeden z policistů je vždy jazykově vybaven a s cizinci se domluví např. německy, anglicky, rusky a dokonce i španělsky či řecky,“ vyjmenovala Zuzana Týřová.

Podívejte se, jak se Karlovy Vary změnily ve filmový ráj. Festival začíná

Policisté zde budou vybaveni i přístroji ke zjištění alkoholu v krvi. Návštěvníci se tak mohou podrobit preventivní dechové zkoušce, aby za volant nesedali pod vlivem alkoholu. V policejním informačním centru mysleli také na zvířata; pro psy návštěvníků festivalu bude připravena voda.

Mobilní centrum začíná svůj provoz každý den na ulici T. G. Masaryka u spořitelny, po obědě se přesouvá před hotel Thermal a odpoledne jej najdete na Divadelním náměstí poblíž Vřídla.