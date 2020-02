Tuto tematiku si na hradě volí pravidelně kvůli tomu, že v okolí se podobná akce nepořádá. A zároveň proto, že hrad je jeden z nejstarších v České republice a tematika upírů se sem hodí. Lidé si styl tohoto plesu každoročně užívají.

„Sletu upírů se zúčastňuji se svým mužem a přáteli pravidelně od roku 2006, kdy jsem se na hradě vdávala. Pravidelně sedávám na vlastní žádost u stolu, kde jsme s manželem obědvali v náš svatební den,“ uvedla návštěvnice plesu Karin Mocková z Aše.

„Za všechna ta léta jsem doma nastřádala několik kostýmů, kterými následně zásobuji i své známé. Akce je to velice pěkná, pokaždé se tu pobavíme a zasmějeme a příští rok přijedeme zase,“ poznamenala návštěvnice.

Výzdoba hradu se připravuje zhruba dva dny předem.

„Restaurace i hrad byly v den konání sletu otevřeny do odpoledních hodin, návštěvníci mají tedy možnost vidět expozice se zvláštní výzdobou. Hosté tak měli prohlídku hradu zajímavou a vtipnou,“ uvedl PR manažerka hradu Vildštejn Petra Hlinovská.

Kapelu a DJ organizátoři akce zajišťovali už před přelomem roku. Letos na akci vystoupili DJ Tomáš Koucký a KV Band. Pak následovalo půlnoční překvapení.

„Snažíme se, aby půlnoční překvapení bylo každý rok originální. Proto se vždy co nejdřív vymyslí nějaké téma a pak se hledají umělci, kteří by nám překvapení pomohli realizovat. Letos to byl kejklíř Rudy Harden z Prahy, který složil svou paní do proutěného koše, který pak propíchal skrz na skrz meči. Paní z koše vystoupila bez jediného škrábance, navíc v úplně jiných šatech,“ podotkla Petra Hlinovská.

Kdo tuto akci nestihl, nemusí smutnit. Na hradě už v těchto dnech připravují další akci.

„Na 7. března připravujeme Retro party u příležitosti Mezinárodního dne žen. Naši návštěvníci se mohou těšit na DJ Tomáše Kouckého, tombolu, spartakiádu, speciální menu a mnoho dalšího, co k té pravé retro party patří,“ pozvala hosty Petra Hlinovská.

Hrad Vildštejn byl vybudován v letech 11661225. Je chráněn jako kulturní památka České republiky. Hrad byl vystavěn v románském slohu s prvky štaufské hradní architektury.