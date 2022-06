Celorepublikově se jedná o nejvyšší podporu ze strany kraje. „Dlouhodobě se potýkáme s alarmujícím nedostatkem lékařů v Karlovarském kraji, a to napříč specializacemi. Nejvíce však postrádáme všeobecné praktické lékaře, pediatry, gynekology, porodníky a zubaře. Věkový průměr aktivních lékařů dosahuje v některých regionech 65 let. S jejich odchodem do penze by se mohl problém s dostupností lékařské péče ještě prohloubit. Ačkoliv zodpovědnost za poskytování zdravotních služeb nesou dle platné legislativy pojišťovny, přesto nám tato situace není lhostejná. Budeme se proto snažit pomocí finančních dotací motivovat současné studenty lékařských fakult, kteří se na své budoucí povolání teprve připravují, aby se po úspěšném dokončení studia vrátili do kraje a zde také ve svém oboru pracovali. Naší snahou však bude i přilákat lékaře z ostatních krajů,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek (STAN).

Benefity od začátku

O stipendium by mohli žádat již studenti 1. ročníku lékařských fakult. Jeho výše je nově stanovena na 150 tisíc korun na akademický rok. Tato neobvykle vysoká částka v rámci stipendijního programu by měla pomoci rodinám uhradit kompletní náklady spojené se studiem. Podmínkou však zůstává, že příjemce stipendia musí do tří let od ukončení studia začít pracovat jako lékař ve zdravotnickém zařízení v Karlovarském kraji. „Příjemci stipendií tak mohou ještě po dobu tří let od řádného ukončení studia absolvovat svou specializační přípravu ve fakultních nemocnicích a po návratu do kraje případně čerpat další finance na specializační přípravu nebo na případné vybavení ordinací a další,“ vysvětlila Jitka Čmoková z tiskového odboru krajského úřadu.

Medikem na gymplu

Pro zvýšení šancí na přijetí ke studiu na lékařské fakulty chce vedení kraje pro zájemce o studium zajistit přípravné kurzy k přijímacím zkouškám optimálně na území Karlovarského kraje. Ty se budou zaměřovat na výuku biologie, fyziky a chemie a konkrétních okruhů vycházejících z požadavků přijímacích zkoušek. Ve spolupráci s Karlovarskou agenturou rozvoje podnikání se také připravuje projekt „Medikem na gymplu“, jehož cílem je příprava studentů gymnázií v kraji ke studiu na lékařských fakultách. Jedná se o dílčí projekt financovaný z Operačního programu Jan Ámos Komenský.

Vary prodávají lukrativní pozemky na Hálkově vrchu. Vyřeší tím soudní spor?

„K těmto plánovaným finančním podporám Karlovarského kraje mohou připojit další finanční i jiné pobídky také města a obce regionu. Celková podpora tam může být i násobně vyšší. Z tohoto důvodu přistoupí vedení kraje k dalšímu opatření v podobě vydání sborníku benefitů všech obcí na území kraje pro nově příchozí lékaře, aby byly tyto informace dostupné na jednom centrálním místě. Tento sborník bude po zpracování vyvěšen na krajských webových stránkách a distribuován nejen mezi studenty, ale také mezi absolventy a stávající lékaře. Sborník bude pravidelně aktualizován,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Peníze na ordinace

Navýšení financí je plánováno také v rámci dotačního programu na podporu vzniku, modernizace a vybavení nových i nynějších ordinací. Peníze by tak mohly být nově využity také na odkup ordinací novými lékaři. Tyto dotace by mohli nově využít i gynekologové. „Dotace by měly být i nadále poskytovány prostřednictvím obcí, jež znají nejlépe podmínky na svém území. Obce s počtem do 7 000 obyvatel budou moci žádat o dotaci na vybavení ordinací praktických lékařů, lékařů pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví ve výši 800 tisíc korun. Obce s počtem obyvatel nad 7 000 mohou získat 400 tisíc korun. Dotace pro vybavení zubních ordinací bude nově stanovena na jeden milion korun. O schválení změn tohoto dotačního programu by mělo rozhodnout krajské zastupitelstvo na svém příštím zasedání.

Podpoří i pediatry

Jako další a naprosto jedinečnou možnost podpory navrhuje Karlovarský kraj navýšení motivačního příspěvku pro účastníky specializačního vzdělávání i akreditovaná zařízení v oboru praktické lékařství pro děti a dorost / pediatrie. „Zastupitelstvu bude předložen návrh na zvýšení finanční podpory pro tento obor, a to na 20 tisíc korun měsíčně po celou dobu specializované přípravy. Výrazně vyšší finanční podporu chce kraj nabídnout například také na zařízení nových i stávajících ordinací praktických lékařů, pediatrů, zubařů, nově také gynekologů nebo na specializační vzdělávání. Jde o zcela ojedinělá opatření, která v rámci výše finanční podpory nemají v České republice konkurenci,“ uvedla krajská mluvčí.

Ve Vřesové vzplála sušírna uhlí, zásah hasičů byl náročný

V Karlovarské krajské nemocnici bude také v rámci dostupnosti primární lékařské péče zřízena ordinace všeobecného praktického lékařství a ordinace praktického lékařství pro děti a dorost / pediatrie, která bude standardně registrovat dětské a dospělé pacienty. Tato ucelená podpora pro lékaře by měla podle hejtmanství výrazně pomoci zajistit a zlepšit dostupnost primární ambulantní péče v kraji.