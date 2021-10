„Během prvního dne voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky řešili policisté v Karlovarském kraji jeden případ porušení protiepidemických opatření ve volebních místnostech. Se členem volební komise policisté sepsali oznámení o přestupku, které bude předáno příslušnému správnímu orgánu k vyřízení. Jinak policisté dohlížející na veřejný pořádek, zejména v okolí volebních místností, nemuseli řešit žádnou mimořádnou událost, která by narušovala průběh voleb.“ říká mluvčí policie Karlovarského kraje Jakub Kopřiva.

První den do poslanecké sněmovny na Karlovarsku proběhl v poklidu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.