„Jakmile máme vyšší teploty, návštěvnost je vyšší. Všední dny jsou sice ještě slabší, ale víkendy jsou opravdu plné. Když to vezmu suma sumárum, tak návštěvníci chodí dvakrát tolik. Přes týden nás navštíví přibližně 400 lidí a o víkendu jsme měli téměř 800 lidí. My věříme, že od soboty 21. května bude návštěvnost podstatně vyšší, protože otevíráme venkovní bazén,“ sděluje recepční Aquafora Františkovy Lázně Bohuslava Holečková.

Ve Františkolázeňském aquaforu je buď dvouhodinové nebo čtyřhodinové vstupné. „Pokud návštěvníci přetáhnout čas, tak si vstupné doplácí. Samozřejmě počítáme s nějakou rezervou. Uvědomujeme si, že například rodiny s dětmi to nemají se svými ratolestmi jednoduché, co se odchodu a převlékání týče,“ směje se.

Po škole a práci se přišla do Františkových Lázní slunit i rodina Duškova z Chebu. „Je to naše oblíbené místo. Pro nás je návštěva aquafora jistota klidu. Děti už máme větší, tak ty si vystačí sami . Milují především tobogán, kde vydrží i celé dvě hodiny a když odcházíme, máme co dělat, abychom odtamtud dostali. My se v klidu sluníme nebo sedíme v místním občerstvení,“ popisuje Jakub Dušek, otec tří dětí.

Aquaforum je největším a nejkrásnějším akvaparkem českých lázeňských měst. Je ideální pro doplnění léčebných a relaxačních procedur, má otevřeno denně od 9 – 21 hodin.

Nabízí široké spektrum možností zábavy a trávení volného času. Vodní svět s 1570 m² vodní plochy nabízí 3 vnitřní a 2 vnější bazény, 2 vířivky, saunu, vodní jeskyni, tobogán a jiné atrakce. Ve venkovní části naleznete relaxační bazén s teplou vodou včetně skluzavek. V prostorách Aquafora je k dispozici snack-bar s nabídkou nápojů a občerstvení, v letních měsících je v provozu venkovní bistro. Potřebné doplňky lze nakoupit v Aquashopu.

Veškeré informace o cenách a provozu na www.aquaforum-frantiskovylazne.cz.

Například v Aši otevírá místní venkovní bazén od června. Soboty a neděle budou prodloužené, tedy od desíti do osmnácti hodin. Za příznivého počasí bude otevírací doba od úterý do pátku od třinácti do jedna dvaceti hodin. Krytý plavecký bazén tvoří dva bazény, které slouží k rekreačnímu i závodnímu sportování. Malý bazén slouží pro nejmenší a začínající plavce.

Má postupně se svažující dno s největší hloubkou vody 105 cm široký 5 metrů a dlouhý 12 metrů. Velký plavecký bazén má na délku 25 metrů a na šířku 12 metrů a je rozdělen do 6 plaveckých drah. Pro relaxaci je k dispozici teplá parní lázeň pro pány a dámy zvlášť. Pro ochlazení je k dispozici bazének se studenou vodou. Venkovní část je otevřena v letních měsících a tvoří ji brouzdaliště kruhového tvaru, divoká řeka a prostory pro opalování. Velká zatravněná plocha umožňuje provozování různých aktivit.

Informace o Ašském bazénu jsou zde: www.lesy-as.cz

Brzy zahajovat sezónu bude i Přírodní koupaliště Michal, které se pyšní největším venkovním tobogánem v České republice. Od 20. května je v provozu Kemp Michal a samotné koupaliště otevírá své bránu už v polovině června.

Koupaliště Michal je moderní vodní areál s mnoha atrakcemi, který se nachází u Sokolova nedaleko silnice Karlovy Vary - Cheb. Mezi lidmi se koupališti nejen kvůli více jak 500 metrů dlouhé pískové pláži říká Sokolovké moře. Kromě pláže čekají návštěvníky zajímavé atrakce pro děti i dospělé v čele s obřím tobogánem, sportovní možnosti, skvělé zázemí, občerstvení, ale především moře čisté vody. Její čistota řadí koupaliště Michal mezi nejčistší přírodní vodní nádrže v celé České republice.

Informace o Koupališti a Kempu Michal naleznou návštěvníci zde: www.michal-sokolov.cz

Bazénové centrum v Karlových Varech chystá otevírat venkovní bazény 28. května, ovšem pokud bude příznivé počasí. V případě, že bude chladno nebo déšť s otevřením venkovních prostor počká v nejbližší možný termín.

Karlovarské koupaliště je postavené vedle multifunkční KV Areny. Nabízí svým návštěvníkům zábavu, odpočinek a relaxaci. Je vybaveno moderní technologií a spoustou atrakcí, které potěší nejen malé, ale i velké návštěvníky.

V Bazénovém centru v Karlových Varech si můžou plavci zaplavat v hlavním bazénu o délce 25 metrů s hloubkou 1,2 – 2,8 metru. Plavci v něm najdou 6 drah a relaxační zónu s masážními tryskami. Výukový bazén má rozměry 5,6 x 7 metrů, hloubka je od 0,5 do 0,8 metru. Využít můžete také 58 m dlouhý tobogán, kde se lidé svezou také na pneumatikách.

V relaxační části si návštěvníci mohou dopřát odpočinek na masážní trubkové podvodní lavici, využít lze také masážní stěnové a dnové trysky pro podvodní masáž těla a nohou či perličku. Na tribuně naleznou zájemci o vodní radovánky relaxační plochu s lehátky. Dále je zde k dispozici whirpool a pára se saunou, ochlazovacím bazénkem a odpočívárnou.

Informace o Bazénovém centru v Karlových Varech zde: www.kvarena.cz/bazenove-centrum/