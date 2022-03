Na Klínovci bylo o víkendu živo. Do oblíbené lyžařské destinace se vydaly stovky lidí. Chtěli si užít jeden z posledních zimních víkendů. Deník se vydal do Skiareálu Klínovec, který v sobotu fungoval na plné obrátky. I přes větrné počasí a zataženou oblohu byli milovníci zimních sportů spokojeni.

Andrea Seidlová se do Krušných hor vydala s rodinou a partou známých až z Prahy. „Krušné hory a konkrétně Klínovec jsou naším oblíbeným místem. V letošní sezóně tu trávíme už druhou dovolenou, ostatně jako každý rok. Jen ten minulý nám to přerušila pandemie. Jezdíme celá léta do stejného penzionu, už jsme tu skoro jako doma,“ řekla Deníku lyžařka s tím, že sama byla překvapena, kolik lidí se na Klínovec vydalo.

„Vůbec jsem takový provoz nečekala. Lidé, si stejně jako my, zřejmě chtějí užít poslední lyžovačku. Myslím si, že hodně ale udělalo únorové rozvolnění, kdy se i neočkovaní mohou ubytovat a používat vlek, což je dobře. Horský vzduch totiž prospívá všem,“ dodala s úsměvem.

VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ

Studentka, která se představila jako Lenka z Chomutova se lyžovat na Klínovec vydala v této sezóně poprvé. „Nejprve jsem kvůli tomu, že nemám očkování proti covidu nemohla, pak jsem zase měla covid a byla v karanténě. Ale musím říci, že jsem šťastná, že to konečně vyšlo. I přes vítr se lyžuje parádně,“ zhodnotila s tím, že do konce března by ráda do Krušných hor ještě vyrazila. „Uvidím podle školy, nicméně když jsem u rodičů v Chomutově, mám to sem kousek. Krásně si při lyžování odpočinu. Nejvíce se ale těším na dnešní večerní lyžování,“ uzavřela Lenka.

PROVOZ DO VELIKONOC

Skiareál Klínovec bude fungovat ještě do 27. března, kdy budou v provozu všechny lanovky a sjezdovky. Po 27. březnu pak budou pracovníci skiareálu v provozu udržovat sjezdovky na severní straně Klínovce. Tam s provozem počítají až do Velikonoc.

