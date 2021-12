„Loni nebyl sníh a letos začíná sezona slibně. Jen se podívejte, kolik je sněhu, máme z toho neuvěřitelnou radost. Jen doufám, že vláda areály kvůli covidu opět nezavře. Byla by to škoda. Pobyt na čerstvém vzduchu je přece zdravý,“ uvedl Tomáš Z Chomutova, který na Klínovec vyrazil s partou kamarádů. „Dnes jsme tu jen na den, příští týden bychom sem chtěli jet alespoň na tři dny,“ dodal mladík.

Počasí potěšilo také Janu Adámkovou z Plzně. Nadšená ale nebyla z fronty na vlek. „Štve mě, že musíme docela dlouho čekat. Na druhou stranu je to první den, zahájení sezony, takže jsem s tím tak trochu počítala. Musím ale říci, že se fronta stojí na sluníčku lépe, než kdyby bylo pod mrakem,“ zhodnotila Plzeňanka.

Podle mluvčí Skiareálu Klínovec Hany Hoffmanové byla v sobotu v areálu návštěvnost dobrá. „Na tu jednu sjezdovku, která je dnes v provozu, je to akorát. Momentálně zde lyžuje na 800 lidí,“ řekla Deníku v sobotu odpoledne Hoffmanová.

Potěšte se: Takto vypadají Vary za tmy během adventu

Mluvčí doplnila, že skiareál už bude v provozu každý den. „Podle sněhových podmínek budeme přidávat další sjezdovky a spouštět další lanovky. V tuto chvíli už mohu potvrdit, že příští víkend spustíme další dvě sjezdovky na severní straně Klínovce a spustíme druhou lanovku,“ informovala s tím, že už fungují také doprovodné služby, jako je lyžařská škola, půjčovna vybavení a gastroprovozy.

Na sjezdovce leželo v sobotu 50 až 70 centimetrů technického a přírodního sněhu. „Zasněžovali jsme intenzivně v rámci celého areálu, jak nám to teploty dovolily,“ poznamenala Hoffmanová

Novinkou letošního roku bude večerní lyžování na sjezdovce Dámská, která je obsluhovaná novou lanovkou s vyhříváním sedadel. „Provoz večerního lyžování zahájíme 25. prosince,“ upřesnila mluvčí.

Za bary v Jaltské orodují i dýdžejové, jedním z nich je ředitel Imperialu

Vstup na vleky je letos podmíněný prokázáním tzv. bezinfekčnosti. Lyžaři starší 18 let tedy musejí mít doklad o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech, nebo doklad o dokončeném očkování. Mladiství se mohou prokazovat PCR testy, děti do 12 let se omezení netýká. „V zásadě všichni nastavená pravidla dodržují. Ani pokladní nezaznamenali žádný významný problém,“ uzavřela Hoffmanová.