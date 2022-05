„Skatepark je rozdělený zámkovou dlažbou na dvě části. Té první se říká Plaza, je to velká plocha, která simuluje začátky skateboardingu v Americe. Jedná se o takzvaný Street," vysvětluje Jaroslav Šimáček, jednatel společnosti Bonidee Skateparks, která chebskou novinku staví. Doplnil, že Plaza je určena i dětem. Druhá část skateparku nese označení Bazén. „Hlavním prvkem, který ve skateparcích běžně není k vidění, bude v Chebu i fontána. Tady se jedná o samocyrkulační systém, který se podle potřeby bude vypouštět,“ doplňuje Jaroslav Šimáček.

Stromy ve skateparku zůstanou, se zelení se počítá „Je to parkový prvek, takže je chceme zachovat,“ pokračuje Šimáček a starosta Chebu Antonín Jalovec ho doplňuje: „Město v projektu na zeleň opravdu myslí. Zabere se část současného nevhodně založeného trávníku, který každé léto usychal. Ale prakticky všechny současné stromy zůstanou zachovány,“ zdůrazňuje starosta.

Koncepci skateparku Chebští projednali se zástupci "skejtařské" komunity. „Hlavně proto, aby novinka splňovala jejich představy. Projekt připravovala renomovaná a zkušená kancelář a zhotovitel má za sebou několik podobných staveb,“ uvádí.

Zbrusu nový skatepark navrhlo renomované studio, které se v České republice řadí mezi špičky. „Pro nás je to záruka kvality, protože podobné stavby dělají na vysoké úrovni,“ podotýká starosta Chebu Antonín Jalovec.

Základem stavby skateparku má být betonová plocha. „Je speciálně tvarovaná, takže eliminuje různé zvukové efekty. Budou do ní zakomponované jednotlivé překážky. Těší nás, že se nebude kácet žádný strom, protože samotné stromy jsou do plochy integrované, což je velmi pokrokové. Díky tomu bude v místě skateparku v létě i částečný stín, což je také velký benefit. Navíc tam vznikne fontána. Tento vodní prvek na levém břehu rozhodně scházel a bude dokonce sloužit i jako překážka,“ vysvětluje.

Podle starostových slov bude místo pro dětské skotačení bezpečné. „Díky tomu, že plánované překážky nejsou velké, masivní a kovové, nebezpečí tam nehrozí. Navíc tyto typy parků mohou kromě skateboardistů využívat i vyznavači jízdy na koloběžkách. Zábavu v něm najdou i menší děti. A celý areál má svého správce, tak ohledně bezpečnosti strach nemám,“ dodává starosta.

Když vše půjde podle plánu, hotovo bude do konce srpna. Celý projekt bude stát téměř 18 milionů korun. „Zvláště v současné situaci to není málo. Levněji ale skatepark v budoucnu nepostavíme a trvám na tom, že to jsou dobře vynaložené peníze,“ uzavírá starosta.

