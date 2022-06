Slunovrat na Krakonoši si pochvaluje i Hedvika z Mariánek. „Je tu pěkně, pohodička, klídeček. Na akci jsme jeli cíleně a určitě příští rok jedeme znovu, líbí se nám tady a těšíme se i na Svatováclavské slavnosti,“ říká jedna z hostů Hedvika Folprechtová z Mariánských Lázní.

Podle Richterových slov se v poslední době na tradice zapomíná a měli bychom si je připomínat. „Z toho důvodu jsme se rozhodli, že uděláme Slavnosti letního slunovratu. Irské rytmy jsou úžasné a to samé platí i o Skotsku a Bretaňsku. Jedná se o keltskou hudbu. Tady na Mariánskolázeňsku tato hudba a kultura zatím tradice nemá, a to bychom chtěli do budoucna změnit,“ pokračuje.

Všichni návštěvníci dostali barevnou květinu. „Při slunovratu si ženy dělaly věnečky z květin a byla to oslava jara, léta, proto jsme se rozhodli to pojmout i v tomto duchu,“ dodává Richter.