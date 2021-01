Když si pětatřicetiletá lékárnice Věra poprvé pozorně přečetla harmonogram očkování proti covidu-19, nevěřila vlastním očím. Z první fáze totiž lékárníci vypadli. A i přes to, že společně s lékaři a veškerým zdravotnickým personálem čelí stejnému riziku nákazy tímto virem. I oni totiž denodenně přicházejí do kontaktu s případnými nakaženými koronavirem, prodávají jim léky či vitamíny a snaží se uklidnit vyděšené pacienty. „Každý den jdu z lékárny domů a doufám, že i přes přísná hygienická opatření, která dodržujeme, jsem se nenakazila a neohrozila tak svou rodinu. Proto nemohu pochopit, že na nás ministerstvo zdravotnictví s očkováním v první vlně zapomnělo,“ stěžuje si lékárnice.

Rozčarování z postupu ministerstva ohledně lékárníků potvrdil i Petr Szönyi, předseda České lékárnické komory na Karlovarsku. „Připadá mi, že státní správa o nás ví pouze v případě, že nás potřebuje. Pokud jde ale o peníze či jiné benefity pro zdravotníky, pak jsme na chvostu. Pro ně jsme prostě prodejci, a to je špatně. Je to smutné,“ uvedl. A dodal, že farmaceuti prostě nemohou před vstupem do lékárny postavit ceduli, že nemocným je vstup zakázán. „Doufáme, že se Česká lékárnická komora důrazně ozve a bude po vládě žádat nápravu,“ uvedl Szönyi.

Otevřený dopis s upozorněním, že se na lékárníky zapomnělo, už vláda obdržela. Premiérovi a ministrovi zdravotnictví jej zaslal emeritní děkan Farmaceutické fakulty UK Alexandr Hrabálek. Podle něj patří farmaceuti, společně s lékaři a zdravotními sestrami, mezi nejohroženější zdravotnické pracovníky. „Evidentně se stali přehlíženou skupinou a je potřeba si uvědomit, že farmaceuti jsou nedílnou součástí našeho zdravotnického systému. Nyní hrají naprosto zásadní roli při ochraně zdraví obyvatelstva a mělo by k nim takto být přistupováno,“ zdůraznil Hrabálek. Upozornil, že lékárníci se stali přehlíženou skupinou, o níž zatím nezaznamenal ani zmínku.