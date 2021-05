„Jedná se o obrazy, které sem patří a které Jaroslav Šindelář namaloval právě pro Loretu,“ uvedla Marcela Brabačová, předsedkyně Nadačního fondu Historický Cheb. „Díla byla ve stavu, kdy už restaurování potřebovala a pořád máme k dispozici jejich autora, bylo proto nejsnadnější mu restaurování zadat.“ Už v loňském roce Jaroslav Šindelář opravil tři obrazy, v letošním roce se zpět vrátilo dalších pět z celého souboru. „Nadační fond Historický Cheb, který je nositelem celého tohoto projektu, zaplatil za práci 302 tisíc korun. Myslíme si, že je velmi výhodná a výborná investice,“ řekla Brabačová.

Mariánský cyklus začal akademický malíř tvořit v roce 2002. Neměl to ale vůbec jednoduché. Předloha, jak by měla díla vypadat, nebyla. „Původně bylo šestadvacet menších obrazů,“ uvedla vedoucí dobrovolníků, kteří zajišťují provoz poutního místa Maria Loreto Alena Kovaříková. „Loreta byla úplně zničená a nikdo si nepamatoval, jak obrazy vypadaly. Jediné, co se dochovalo, byla brožurka, kde byla ke každému obrazu název a modlitba,“ řekla. Podle toho Jaroslav Šindelář postupně maloval. Obrazy ale rychle podléhaly povětrnostním vlivům. „Ze začátku jsme obrazy na zimu neuklízeli, proto byly hodně poškozené. Nyní už díla dáváme při podzimním úklidu do stojanu v kostele, tam jsou více chráněné.“ Ze šestnácti obrazů je nyní zrestaurováno osm. „Jsme za to moc rádi a jsme vděční nadačnímu fondu, protože bez něj bychom na to peníze neměli,“ sdělila Alena Kovaříková.

Zda se bude v opravách pokračovat, záleží na akademickém malíři. Jaroslav Šindelář se nyní potýká se zdravotními problémy, opravené obrazy proto přivezl jeho syn. „Tatínek neváhal ani chvilku,“ uvedl Jaroslav Šindelář. „Nyní je sice zdravotně indisponován, ale předpokládám, že určitě bude s restaurováním, pokud mu to zdraví dovolí, pokračovat. Je to asi největší soubor nově vzniklých malířských děl s náboženskou tématikou a svým způsobem je to unikát. Sám otec si toho váží.“ Syn akademického malíře zavzpomínal na to, že v době, kdy obrazy vznikaly, šlo o proces hledání. „Nevědělo se, jak se budou díla chovat, není to standardní galerijní prostředí. Proto se nyní dělá korektura a zásah, který by v exteriéru mohl chránit po delší dobu. V to také doufáme,“ dodal.

Poutní místo Maria Loreto se veřejnosti otevře 26. května. Změní se ale dny, kdy bude otevřeno. „V minulosti jsme měli otevřeno každý den kromě pondělí,“ řekla Alena Kovaříková. „Letos bude možné navštívit Loretu od středy do neděle vždy od 10.30 hodin do 16 hodin.“ Důvod změny je jednoduchý. Dobrovolníci, kteří se o místo starají, stárnou. „Začínali jsme v osmnácti lidech, bohužel sedm už zemřelo. Služby držíme po dvou, což je v současném počtu jedna služba na každého týdně,“ uzavřela Alena Kovaříková.