Mladá Karlovaračka Nikola Krausová založila skupinu, která zachraňuje bezbranná mláďata před těžkými zemědělskými stroji.

Dobrovolníci vyrážejí na louky brzy ráno. Někdy jim pomáhají drony. | Video: Nikola Krausová

Každý rok zemře na loukách nespočet bezbranných srnčat, která rozsekají těžké zemědělské stroje při sekání trávy. I když aktivita „Stop! Sečení srnčat“, která se snaží tento počet snížit, působí na území České republiky už 9. sezónu, aktivisté nestačí podle její zakladatelky Pavly Benettové pokrýt celé území státu. Jde totiž především o nasazení dobrovolníků. Díky karlovarské dobrovolnici Nikole Krausové se tak do této pozitivní aktivity letos poprvé zapojil i region Karlovarska. I lidí kolem Nikoly Krausové je ale na záchranu bezbranných mláďat příliš málo, a proto se snaží veřejnost vyburcovat alespoň přes sociální síť facebook.

„Nejbližší termín, kdy vyrážíme do terénu, je úterý 19. června. Tentokrát máme v plánu louku u Otovic na Karlovarsku. Předpokládaný sraz na místě bude v už 5 hodin ráno,“ hlásí dobrovolnice.

Dejte vysvědčení vedení Karlovým Varům. Oznámkujte radní ve čtyřech oblastech

Aktivitě „Stop! Sečení srnčat“ v posledních letech pomáhají při monitoringu luk drony. Těch mají ale aktivisté málo. Proto jsou vděčni, když jim u kontrol před senosečí asistují hasiči nebo myslivci, kteří touto technikou disponují. „Drony využíváme poslední tři roky, máme jich ale jen pět. Vloni se k nám poprvé přidali hasiči,“ říká zakladatelka iniciativy Pavla Benettová.

Ne vždy jsou ale při daných akcích drony k dispozici. Pak musejí dobrovolníci vše obsáhnout sami. „Dron dokáže oblétnout louku za dvacet minut. Nám to trvá hodinu až dvě, než plochu projdeme křížem krážem. Proto jsme za tuto techniku vděčni. Potřebujeme drony s termovizí, protože ta dokáže zachytit tepelnou stopu. Proto vyrážíme brzy ráno, kdy jde termovize ještě před tím, než se slunce řádně rozehřeje, použít,“ vysvětluje karlovarská dobrovolnice.

Jak upřesňuje Pavla Benettová, dobrovolníci vyrážejí na louky už v první polovině května. „V tuto dobu jsou mláďata opravdu bezbranná a spíše jen polehávají. Neutečou. My je sbíráme a dáváme do košíku, a to za pomoci trávy a gumových rukavic, aby na nich nezůstávala lidská pachová stopa, rozhodně nebereme srnčata do náručí,“ upozorňuje zakladatelka spolku.

Zdroj: Nikola Krausová

V současné době už jsou mláďata větší, a tak je stačí jen vyplašit. „Na dané louce musíme být vždy brzy ráno v ten den, kdy se má sekat. Jinak by tato aktivita neměla efekt. Jsem v kontaktu s Okresním mysliveckým spolkem, který mi vytipoval myslivce, s nimiž mohu spolupracovat. Oni mi pak dávají informace, kdy se chystá louka k posekání,“ pokračuje Nikola Krausová, která v pondělí ráno byla s pěti dobrovolníky, jedním myslivcem a třemi hasiči na louce u Děpoltovic. Odcházeli odtud v půl osmé a pak šli do zaměstnání. „A i tento výjezd měl důvod. Podařilo se nám z louky před jejím posekáním vyhnat čtyři srnčata,“ pochvaluje si dobrovolnice, která má za sebou už pět akcí. „Nestačíme pokrýt všechno. Proto budeme rádi, když se informace o této aktivitě dostane k co nejvíce lidem, kteří by mohli zakládat lokální dobrovolné spolky, jež by nám pomohly,“ uzavírá Pavla Benettová.

Nikola Krausová proto založila facebookovou skupinu Zachraň zvíře před sečí – Karlovarsko, kde dobrovolnice dává aktuální informace o svých akcích. Zatím neví, zda tento týden vedle Otovic přibude ještě další louka. Ohledně srazu v Otovicích bude během pondělí ještě dodávat aktuální harmonogram.