Už potřinácté si obyvatelé napříč celou republikou opět zazpívají známé koledy společně s Deníkem v rámci akce Česko zpívá koledy, a to ve středu 13. prosince.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Oficiálním místem letošního ročníku bude za Karlovarský kraj Mlýnská kolonáda v Karlových Varech, kde se konají tradiční vánoční trhy a zpívání koled tam bude od 18 hodin součástí hlavního programu. S Deníkem na něm spolupracuje pěvecký sbor Základní umělecké školy Antonína Dvořáka v Karlových Varech pod taktovkou Heleny Tašnerové. Na zpívání na Mlýnské kolonádě se chystá třináct dětí z této umělecké školy. „Budou zpívat jak menší, tak větší. V tomto sboru mám děti od osmi do čtrnácti let. Pilně se připravujeme, ale koledy máme už v podstatě natrénované, protože se pravidelně účastníme i jiných adventních koncertů,“ doplnila Helena Tašnerová s tím, že se děti na vystoupení v rámci Česko zpívá koledy moc těší, bude to jejich premiéra.

Koledy s Deníkem zazní napříč Karlovarským krajem, už ve středu 13. prosince

Druhým a bohužel posledním místem, které se do akce oficiálně přihlásilo, je obec Kyselka. Pro zdejší je totiž tato událost velkou tradicí, kterou organizují senioři společně s místní školou a nechtějí si ji nechat ujít. Letos to bude už popáté, co se budou v Kyselce s Deníkem zpívat koledy.

Letos jde o tyto známé koledy: Narodil se Kristus pán, Nesem vám noviny, Pásli ovce valaši, Rolničky, Půjdem spolu do Betléma a Veselé Vánoce. Kompletní texty těchto koled najdou zájemci na webu: www.ceskozpivakoledy.cz, kde bude ve formátu pdf ke stažení i zpěvník. V den konání texty také vyjdou ve všech regionálních vydáních Deníku.