Vedení města si zatím netroufne odhadnout, zda budou stánky a kolik jich bude. Vše se odvine od vývoje epidemiologické situace. Zrušený bude zřejmě i kulturní program. „Zatím nevíme, jestli se budou vůbec moci konat a v jakém rozsahu. Ale už teď je jasné, že program v celém rozsahu, včetně koncertů nebo slavnostního zahájení, pravděpodobně vůbec nebude,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

„Lidé se budou muset obejít i bez Ježíškovy dílny, kde si ratolesti vyráběly vánoční zboží a drobné dárky. Letos s ní nepočítáme,“ řekl Jalovec. Na náměstí nebude ani pódium. „Stánky budeme řešit podle aktuální epidemiologické situace. Každoročně nás trhy vyjdou zhruba na pět milionů korun a letos to bude kvůli minimalistické verzi o dost méně. Za rozhodnutím začít s přípravou trhů si stojím. Pokud bychom nezačali s montáží hned teď, znamenalo by to zrušit trhy úplně. Věřím, že kdybychom náměstí nechali zcela prázdné, těžce by se to odrazilo na náladě lidí. Deprese, odevzdanost a rozčarování dokáží napáchat více škod než fyzické onemocnění,“ podotkl starosta. Na náměstí by mohlo být i kryté ohniště.