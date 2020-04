Na chebském nádraží v těchto dnech musí cestující použít pro přístup na třetí nástupiště provizorní dřevěnou lávku přes koleje.

Železniční podchod je totiž v rekonstrukci,a tak se přes něj lidé na třetí nástupiště nedostanou. Správa železnic se potýká s problémy s vlhkostí podloží. Navíc před nedávnem vytekla pod nádražím i voda z vodovodního potrubí, což vyřadilo z provozu výtahy na nádraží. I přes problémy by železničáři chtěli opravy stihnout do léta letošního roku. „Po odstranění dlažby byl zjištěn horší stav, než byl původní předpoklad. Proto tam na jaře provedeme sanaci a zprovozníme navazující eskalátory. Kompletně dokončeno by mělo být zhruba v polovině letošního roku, “ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Friebová.