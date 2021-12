Na nelegální hazard si posvítili celníci, zabavili pět automatů v Chebu

Přestože nelegálního hazardu v Karlovarském kraji v poslední době výrazně ubylo, celníci dál sledují herny. Mají to totiž ve své kompetenci. Od září do konce listopadu provedli jedenáct kontrol. Jedna z nich skončila zabavením pěti tzv. kvízomatů typu Pegasus v hodnotě půl milionu korun, a to v nelegální herně v Chebu. Musel je odmontovat zámečník.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Nelegální kvízomaty, které zabavili celníci. | Foto: Celní úřad pro Karlovarský kraj

Kvízomaty byly napevno připevněny ke zdi. "Nelegální automaty celníci z provozoven odvezli do skladu celní správy," doplnila Lenka Havelková, zástupce tiskové mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj. "Zjištěná porušení zákona budou projednána v rámci správního řízení, při němž provozovateli hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun a zabrání či propadnutí veškerého herního zařízení, jež k provozování nelegální hry sloužilo. Po pravomocném rozhodnutí budou nelegální automaty zlikvidovány." V závějích sněhu u Horního Kramolína uvízlo přes dvacet lidí, včetně dětí Celníci zaměřují kontroly i na legální provozování her, zjišťují, jestli jsou provozovány v souladu se zákonem o hazardních hrách. "Ve čtyřech případech zjistili v karlovarském regionu pochybení legálních provozovatelů hazardních her, nejčastěji se jednalo o nedodržení podmínek uvedených v základním povolení," dodala Lenka Havelková. "Provozovatelé hazardních her se dopustili porušení zákona také tím, že nedodrželi povinnosti související s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru, čímž byla mimo jiné umožněna účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace a na cizí uživatelské konto." Tyto případy celníci předali k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky provozovatelům hrozí pokuty až tři miliony Kč.