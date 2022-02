Vše se musí týkat úprav veřejného prostranství na území Chebu. „Tak pojďte do toho s námi a využijte ještě tento poslední týden na podání svých návrhů,“ pokračuje.

Jedním z už udělaných nápadů je houpačka, kterou do projektu zaslala místní obyvatelka Alice Vaculová. „V Chebu nebyla veřejná houpačka pro dospělé, kde bych se mohla zhoupnout, zasnít se, jen tak při houpaní relaxovat a kochat se okolím,“ uvedla navrhovatelka. „Řekla jsem si, že by se možná rádi houpali i jiní dospěláci. Udělala jsem si mezi mými vrstevníky malý průzkum. Ani jeden mi neřekl, že je to blbost. Ujištění mě potěšilo a tak se narodil nápad na moji megahoupačku. Netrpělivě jsem čekala, zda nasbírá u lidí dost hlasů. Protože o tom, co se bude ze zaslaných návrhů realizovat, rozhodují lidé hlasováním. Měla jsem velikou radost, když jsem se dověděla, že houpačka bude. Teď už slouží veřejnosti. Já už u ní byla dvakrát. Vždy jsem se chvilku houpala a cítila nejen to moje fajné šimrání v břichu, ale i pocit pýchy a hrdosti, že díky nápadu umožní moje megahoupačka „pohoupáníčko“ každému, kdo bude chtít,“ doplňuje.

Policie řeší násilnou smrt ženy, pachatele krátce po činu dopadla

V druhém ročníku Meganápadů zvítězil projekt na zpracování studie na běžeckou, respektive vycházkovou trasu kolem přehrady Skalka. Podle starosty Chebu Antonína Jalovce byl o stezku velký zájem i přes to, že šlo jen o zpracování studie.

K 15. únoru je podáno 21 návrhů. V květnu tohoto roku proběhne veřejné hlasování a poté má město 18 měsíců na samotnou realizaci vítězných projektů.