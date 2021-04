Rekordní dotace získaly Mariánské Lázně na rekonstrukci domu Chopin. Přitom ještě před časem to vypadalo, že částku dosahující osmdesáti milionů korun bude muset město platit ze svého rozpočtu.

Rekonstrukci dům Chopin nutně potřebuje. | Foto: Archiv

„Za doby působení pirátů na mariánskolázeňské radnici jde o největší investiční akci co do finančního objemu a zároveň, z čehož mám radost, je to největší akce, na kterou se městu podařilo získat dotace," informoval starosta Mariánských Lázní Martin Kalina. Rekonstrukce je rozdělená do dvou fází. V současné době se rekonstrukce blíží ke dvěma třetinám první fáze. „Tato etapa by měla být ukončena ještě letos." V příštím roce by měla zahájit druhá etapa.