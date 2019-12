Polopodzemní kontejnery umístili v uplynulých dnech pracovníci chebské společnosti Chetes na sídlišti Spáleniště.

„Kontejnery jsou určené pro směsnýi tříděný odpad. A objevily se v nedávno zrekonstruovaných ulicích, kde nahradily dosavadní klasické plastové kontejnery,“ okomentoval tiskový mluvčí města Chebu Tomáš Ivanič. Je to vůbec poprvé, co město tyto kontejnery na sídlišti umístilo. Jejich hlavní výhodou je, že se nemusí vyvážet tak často, a navíc zabraňují zápachu. Mimo to v nich nemohou bezdomovci hledat něco k jídlu a dělat kolem popelnic nepořádek.