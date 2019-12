Na Štědrý den většina lidí připravuje poslední dárky, porcují kapra a tráví čas u pohádek.

MARÍNA IZMÁLKOVÁ A JAROSLAV KLYEISEN budou trávit sváteční den ve vlaku Českých drah. | Foto: Deník / Jan Buriánek

Ale jsou profese, ve kterých lidé musejí i ve svátečních dnech do práce. To platí pro vlakvedoucí Marínu Izmálkovou a Jaroslava Klyeisena. Přímo ve sváteční den budou kontrolovat jízdenky cestujících ve vlacích Českých drah. „Už jsem službu o Vánocích měla a nikdy to pro mě nebyla tragédie, beru to s nadhledem,“ sdělila Marína Izmálková.