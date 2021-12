„Máme nejkrásnější budovu široko daleko a jsme na ni pyšní. Teď se ji snažíme stále zevnitř vylepšovat. Panu řediteli se pro školu podařilo získat dotaci z IROPu ve výši deseti milionů korun na vybudování bezbariérového přístupu, takže jsme ve škole nechali udělat výtah. Kromě toho jsme kompletně zrekonstruovali pět tříd,“ sděluje místostarostka a učitelka Základní školy v Plesné Alena Jelínková.

Další velké změny čekají žáky nejen v hodinách informatiky. „Na letošní rok je podaná žádost o dotaci, díky které máme v plánu dokončit počítačovou učebnu. Další projekt, který se chystá, je rekonstrukce střechy školy. Tu bychom chtěli vyměnit. Pana ředitele napadlo, že by se půdní prostory daly využít. Takže se připravuje projekt rekonstrukce půdních prostor, kde by mělo vzniknout setkávací centrum pro žáky. S tím je třeba zvládnout i rekonstrukci střechy. Rádi bychom využili do budoucna zelenou energii, tak chceme řešit i solární panely a podobně, abychom se více přiblížili přírodě a byli k ní více šetrní,“ pokračuje místostarostka.

Na své si přijdou i děti v mateřské škole. „Další záležitost, kterou s projektanty plánujeme, je navýšení kapacity mateřské školy, takže ve stávající budově chceme přistavět ještě jedno patro,“ dodává.

V Plesné budou lidé prožívat důstojné stáří, chystá se dům pro seniory