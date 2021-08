Fotbalový klub ve Skalné vyvíjí aktivitu v různých oblastech, jako je sportovní větev. Fotbalisté se ale také starají o své zázemí, důležitá je i ekonomická stránka provozu klubu.

Covidový rok byl ale pro sport ubíjející. „V roce covidového temna byla sportovní stránka činnosti klubu naprosto omezená a podmínky pro trénování absolutně nevhodné. Letos jsme konečně někdy v dubnu začali i fungovat. Bohužel, některé děti po lockdownu úplně přestaly docházet, protože tam byla velká pauza, ztratily návyky. Nicméně si myslím, že už jsme se dali trochu dohromady a připravujeme se na podzimní a jarní soutěže,“ říká předseda klubu Miroslav Balej.

Ve Skalné mají A mužstvo, to hraje krajskou 1. A třídu. „Obecně je velký problém dát dohromady dorost. Když děti vyjdou ze školy, jdou do učilišť a pendlují i mimo místo svého bydliště. Báli jsme se, aby děti neskončily se sportem, tak jsme dali dohromady B mužstvo mužů, a to jsme přihlásili do soutěže okresní, takže budeme mít po mnoha letech dvě mužstva dospělých, tedy A mužstvo v krajské soutěži a B mužstvo v okresní soutěži,“ upřesňuje Miroslav Balej.

FK Skalná dlouhodobě pracuje přibližně s osmdesáti mládežníky od kategorie od šesti do čtrnácti let. „Máme mladší přípravku, starší přípravku, mladší žáky a starší žáky. Velký zájem dětí a rodičů je díky příjemnému a silnému zázemí, které jsme tady vytvořili. Je tu klubovna, kantýna. Je to servis, který spokojenost komplexně doplňuje. Soutěže se nám daří díky aktivní práci výkonného výboru, nezbytná je práce trenérů a celá řada členů nám také velmi pomáhá. Děláme různé akce, brigády,“ popisuje předseda klubu.

Kromě sportovní stránky je důležitá stránka financí. Roční obrat klubu se pohybuje okolo milionu korun ročně. „To nejsou malé peníze. Používáme je na rozvoj našeho fotbalového klubu. Ať se jedná o investice do exteriérů, interiérů, tak i například na nákup dresů, míčů, na dopravu, různé soutěže, takže to využíváme efektivně. Celý areál patří městu a my s ním máme dlouhodobou smlouvu. Město nám ročně přispívá kolem 300 tisíc korun, což je hodně znát a my jsme za to moc vděční," oceňuje Miroslav Balej. Klub podporuje i řada dalších sponzorů.

Klub se snaží získávat peníze i z různých dotačních titulů. Ve Skalné chtějí například obnovit tribunu. Díky podpoře města tu mají nové osvětlení, takže mohou trénovat i ve večerních hodinách. Snem fotbalistů ze Skalné je umělé zavlažování trávníku. Potřeba by byl i nový traktor na sekání trávy nebo plot kolem areálu.

Zajímavostí klubu je poměrně úzká vazba na světoznámého fotbalistu a skalenského rodáka Pavla Nedvěda. Často sportovcům vypomáhá. Místním například zakoupil dresy nebo míče. Pavel Nedvěd si i před časem zahrál na skalenském trávníku v souvislosti s velkolepými oslavami 70. výročí založení klubu.