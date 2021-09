Za vším stojí druhý muž české atletiky, místopředseda Českého atletického svazu Jacek Přibáň, který o sobě tvrdí, že je blázen. V legraci totiž říká, že vzhledem k jeho věku by prý měl spíš sedět s fajfkou na lavičce a držet v náručí vnoučata. Je ale stále oddaný a věrný atletice, trénuje mladou generaci, předává své zkušenosti a stále ho to baví.

Co se děje nového okolo Velké ceny města Chebu?

Jednačtyřicátý ročník Velké ceny města Chebu proběhne 13. září, to znamená v pondělí, od 17 hodin. Sportovní klání bude trvat přibližně dvě a půl hodiny. Je to posunuté kvůli koronaviru, hledali jsme vhodný termín. Je to pro mě velmi nepříjemné, protože je teď spousta závodů a hůř se hledají závodníci. Například den po velké ceně bude i Memoriál Ludvíka Daňka v Turnově a ten nám samozřejmě také nějaké sportovce vezme. Zároveň je velký mítink v Záhřebu v Chorvatsku, kde budou startovat někteří Američani, kteří by za jiných okolností startovali také v Chebu. Tyto závodníky ale za těchto okolností nepřeplatím.

Na jakou hvězdu atletického nebe se můžeme těšit?

Těšit se můžete na Báru Špotákovou, která ve Stuttgartu vytvořila světový rekord 72:28. Vnímáme to jako takovou symboliku. Bára to totiž hodila před třinácti lety a zrovna na třináctého. A velká cena se koná také třináctého, takže je to zajímavé. Bude tady jako velká hvězda. Ještě tady nikdy nikdo takový nebyl. Byli tady mistři světa, mistři Evropy, ale světová rekordmanka tu ještě opravdu nebyla.

Kdo další se postaví na start?

Teď ještě sháníme závodnice, už mám čtyři přes padesát metrů, stadion je zrekonstruovaný a vše, je jak má být. Další velkou hvězdou by měl být Jakub Davidík, který na mistrovství světa v Nairobi juniorů skončil na osm set metrů čtvrtý v neskutečném čase. A ten by tady zase rád vytvořil český rekord. I na něho se moc těším. Teď také domlouvám v Táboře start jednoho Jamajčana, který startoval na olympiádě v Tokiu a běžel v jamajských štafetách na čtyři krát čtyři sta metrů v mixu, takže šlo o dvě ženy a dva muže. Hlásí se další borci z republiky, ale vše se ještě rozjede a ukáže, kdo bude startovat. Na startu se samozřejmě postaví i nejlepší Chebáci.

Ovlivnila pandemie nějakým způsobem trénování atletiky v Chebu?

Nás korona prakticky neovlivnila vůbec, trochu si troufnu říct, že nám pomohla. My jsme trénovali pořád dál. Dodržovali jsme všechny podmínky, kdy děti měly bezpečné rozestupy. Jedno krásné odpoledne jsme u nás měli i kontrolu policie a ta nás pochválila, že opravdu vše dodržujeme poctivě. Trénovali jsme naplno. I díky této nešťastné situaci jsme natrénovali víc než za běžného provozu. Hlavně s dorostem, protože nechodili do školy, měli distanční výuku, takže jsme nikam nejezdili, spousta dětí nám studuje například v Karlových Varech, v Plzni, Sokolově, takže to pro nás trenéry bylo lepší.

Jaké opravy vylepšily Zlatou dráhu?

Nechávali jsme udělat nový povrch, pochopitelně ve zlatě. Nemám rád a jsem na to háklivý, když někdo říká, že máme žlutou dráhu. Když si dáte do internetového vyhledávače zlatou dráhu, tak nikde na světě taková dráha není. Byl tu můj nápad, tak jsem na to pyšný. Ještě se tu udělaly na všechny technické disciplíny sektory, jsou tu dvě doskočiště na dálku, koule a dále je tu sektor na kladivo, na disk.

Jaké máme v Chebu publikum?

Naše chebské fandy musím vyzdvihnout. Vždy jsou totiž úplně skvělí a povzbuzují naprosto každého. Chebáci často fandí vestoje, a to je vidět na málokterých závodech. Začínáme šedesátkou těch nejmenších a dva nejmenší atleti předají Báře Špotákové symbolický zlatý oštěp, aby na nás Bára nezapomněla. Rád bych tímto pozval všechny příznivce atletiky na Velkou cenu města Chebu. Už je to posedmé, co na této dráze přivítáme velké a světové atletické hvězdy. Těším se, že přijdou spousty fandů, a věřím, že nám vyjde i hezké počasí.