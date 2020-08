Velká cena Chebu se stejně jako ostatní akce potýká se situací kolem koronaviru. Kvůli tomu je totiž mnohem složitější získat zahraniční atlety.

„S americkými hvězdami jednáme. Byl bych rád, kdyby přijel i sprinter Mike Rodgers, kterému všude na světě říkají Batman,“ informoval Jacek Přibáň, ředitel závodu. V jednání je také start Demeka Kempa, z českých hvězd pak Zuzany Hejnové nebo Pavla Masláka.

Závod kvůli koronaviru čekají omezení. „Budeme k tomu přistupovat podle pravidel. Spojil jsem se s krajskou hygienou, která mi řekla podmínky, sledujeme i stránky Ministerstva zahraničních věcí. Návštěvníci budou rozděleni do sektorů. Upozorníme je také na to, že musí dodržovat zákony. Nakoupili jsme dezinfekce. Sázím na to, že diváci budou používat zdravý rozum,“ řekl Jacek Přibáň.

Velká cena Chebu se uskuteční ve čtvrtek 27. srpna na Zlaté dráze v chebském Poohří. Letošní ročník je jubilejní. Závody se několikrát stěhovaly. Začínaly v Chebu, pak se přemístily do německého Mitterteichu a později se konaly ve Wiesau. „Od roku 2013 se Velká cena vrátila opět do Chebu, když město dokončilo stavbu nového atletického areálu,“ dodal ředitel závodu.